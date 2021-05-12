Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav tarihleri

20 bin öğretmen sözlü sınav tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. 26 Mart'a kadar ön başvuru işlemlerini tamamlayanlar mülakat yerlerini geçtiğimiz günlerde öğrendi. MEB'in atama takvimine göre, 20 bin öğretmen alımı sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak. Atama tercihlerinin sonuçları ise en son süreçte 8 Eylül'de duyurulacak. Öte yandan Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapıldı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleşti.

Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak..

Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek. Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.

EN ÇOK ATAMA YAPILACAK ALANLAR

Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.

Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunmuştu. Canlı yayında eğitim öğretim gündemi ile ilgili açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları ifade etti;

Daha çok atama olması, daha çok meslektaşımızla beraber olmak, elbette hepimizin arzusu. AK Parti döneminde de hep 40 bin ve üzerinde atamalar yapıldı. Bu sene için salgından kaynaklanan bir takım sorunlar ve bütçe olanakları ile ilgili bazı problemler, bütün bunlardan dolayı 20 bin kısıtı geldi, ama her zaman bizim işimiz, koşturmacamız bunun artması ile taleplerde bulunmak, görüşmeler yapmak.

Bizim işimiz bu. Biz öğretmenlerimiz adına bu işin takipçisiyiz tabii ki. Her birinin umuda, işe ihtiyacı var. 'Verin bizim öğrencilerimizi' diyorlar. Bu ne kadar güzel bir duygu ve talep. Bu konuda da bizim elimizden geleni fazlasıyla yapmamız gerekiyor ve bunun için çok uğraşıyoruz. İmkanlar ölçüsünde yeni fırsatlar doğduğunda tabii ki olur, niye olmasın. Ama şu anda 20 bin ile kısıtlıyız.

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