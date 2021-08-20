Sözleşmeli öğretmen sağlık mazereti iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman? MEB'den açıklama
Sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değişimi ile ilgili son dakika açıklama geldi. Binlerce adayı yakından ilgilendiren takvimi duyuran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), takvimde belirtilen tarihlerde MEBBİS şifreleri ile başvuruların yapılacağını bildirdi. Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları n Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle gerçekleşecek. Peki, sözleşmeli öğretmen sağlık mazereti iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
Sözleşmeli öğretmen sağlık mazereti il değiştirme takvimi yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sözleşmeli Öğretmenlerin Sağlık Mazeretine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu başvuru ve onay işlemleri 23-27 Ağustos, ayrılma ve başlama 6 Eylül 2021 itibarıyla gerçekleştirilecek." ifadeleri yer aldı.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular MEBBİS şifreleri ile sisteme giriş yapılarak gerçekleşecek. Başvurular il milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak komisyon marifetiyle incelenerek değerlendirilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Sözleşmeli Öğretmenlerin Sağlık Mazeretine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu başvuru ve onay işlemleri 23-27 Ağustos, ayrılma ve başlama 6 Eylül 2021 itibarıyla tamamlanmış olacak.
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