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Sözleşmeli öğretmen, PKK üyeliğinden tutuklandı

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#Öğretmen#PKK#Şanlıurfa
Sözleşmeli öğretmen, PKK üyeliğinden tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 13:28

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Pınar Çelik, tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Viranşehir’de bir okulda sözleşmeli öğretmenlik yapan Pınar Çelik’in, daha önce Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK/YPG'nin dağ kadrosunda silahlı faaliyette bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla Çelik gözaltına alındı. Pınar Çelik, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pınar Çelik’in 2 kız kardeşinin de terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle arandığı kaydedildi.

Sözleşmeli öğretmen, PKK üyeliğinden tutuklandı

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#Öğretmen#PKK#Şanlıurfa

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