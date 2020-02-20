Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? 2020 sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

5 Şubat tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 22 Şubat'a kadar devam edecek.Katıldıkları mülakatta başarılı oldukları taktirde görevlerine başlamayı bekleyen farklı branşlardan öğretmen adayları, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin hangi tarihlerde yapılacağını öğrenmek istiyor. Konuyla ilgili detaylar gündeme gelirken Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atamasının daha yapılacağını duyurdu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konuya dair detaylar.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

BAKAN SELÇUK: 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA GERÇEKLEŞECEK

AA Editör Masası'na katılacağının duyurulmasının ardından, sosyal medyadaki yorumların neredeyse tamamında ek atama beklentisinin yer aldığının belirtilmesi üzerine de Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar, bir beklentileri var işle ilgili. Biz de bu konuda son derece büyük bir gayret sarfediyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza çok özel bir teşekkür borçluyum. Sayın Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem inşallah 20 bin ek atama daha gelecek. 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların zaten herkes biliyor, belli dönemleri var yıl içerisinde. Süreç başlatılacak ve bu uygun dönem içerisinde de bu yıl içerisinde tekrar bir 20 bin ek atama daha var. Bugün ilk bahar. Cemre düştü ve biz de bir müjde vermiş olalım. Bu arada ekonomide özellikle 2019 üçüncü çeyrekten itibaren ortaya çıkan gelişmelerden dolayı -aslında 20 bin ile sınırlıydı- fakat bu iyileşmenin neticesinde 20 bin ek daha geldi ve bu bizi çok mutlu etti. Çünkü öğretmenlerimizin bu konudaki beklentilerini biliyoruz ve bu konuyla ilgili çalışmamız devam ediyor."

Atamalar için yıl içinde iki dönem bulunduğunu, bu dönemi bütün öğretmen adaylarının bildiğini belirten Bakan Selçuk, "Çok uzun zamandır beklenen bir şeydi, müjdeyi burada vermiş olduk." dedi.

ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

-Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

-Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

-Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

-“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

-“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

-Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.