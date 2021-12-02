Sözleşmeli-kadrolu öğretmen ayrımına son

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şûrası’nda özetle şu mesajları verdi:

“18 yaş altı 18-30 yaş grubu bunu bilmeyebilir. Biz teksir notlarıyla okuduk. Teksir makinelerinden o mürekkebin dağıldığı, almak isteyip de alamadığımız o notlar bizim için bir felaketti. Paramızı verip almak isterdik üst sınıflardaki ağabeylerimiz bize o teksir notlarını vermezdi. Aynı acıyı bu nesil yaşamasın istedik.

EN KIYMETLİ HAZİNEMİZ

Mesleki eğitimde yürüttüğümüz seferberliği okul öncesine yayıyoruz. Eksikliği hissedilen okul öncesi eğitim kurumlarının sayısını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Bir diğer önemli konu kız çocuklarımızın önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu ülkede sözde ilerici, özgürlükçü ama özde faşist ve jakoben kesimlerin en çok hışmına uğraşanlar kadınlarımız ve kızlarımız olmuştur. Üniversite kapılarına kurulan ikna odaları bu zihniyetin gerçek yüzünü gösteren utanç vesikalarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. Bizim iktidarımızda Türkiye’de kadın öğretmen oranı yüzde 50’nin altındayken, bugün bu oran yüzde 60’ı buldu. Artık her alanda kadınlar daha fazla temsil edilmektedir. Kadınların hayatın farklı kulvarlarında üstlendikleri roller artacaktır. Hedeflere ulaşabilmemiz için en kıymetli hazinemiz çocuklarımız ve gençlerimizdir. Kendisine emanet edilen mücevheri bir kuyumcu titizliğiyle işleyerek taşı elmasa çeviren ise öğretmenlerimizdir. Başkaları öğretmenlerimizi tehditle meşgulken biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir müjdemizi daha paylaştık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şûra’ya katılan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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UZMAN MAAŞI ARTIYOR

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız. Öğretmenlikte adaylık sınavını bir kenara bırakıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkânı getiriyoruz. Eğitimini tamamlayarak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerimiz bir derece alacaklar, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak.

1. DERECEYE 3600 EK GÖSTERGE

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Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacaklar. Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek ayrıca maaşlarında 2 bin lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. Birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini 3600’e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç sözleşmeli öğretmenlerimiz, kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar.”

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PROFESÖRLERİMİZ MÜDÜR OLSUN

“Eğitimle ilgili çalışmalarımızı yapbozdan ziyade yeni bir inşa ve tekamül süreci olarak görüyoruz, biz başkaları gibi eğitime ideolojik gözlüklerle bakmıyoruz, rövanşizm peşinde değiliz. Biz tüm evlatlarımızı geleceğe daha nitelikli, kalifiye şekilde hazırlamanın çabasındayız. Kimden gelirse gelsin her türlü makul öneriye hazırız. Katarlı öğrenciler hadisesinde olduğu gibi tamamen yalan yanlış bilgilerle evlatlarımızın hayallerinin çalınması hoş karşılamayacağımız bir konuydu. Orta öğretimde profesörlerimiz gelsinler okullarımıza müdür olsunlar. Orta öğretime farklı bir zenginlik kazandıracaktır. Bu çağrımı daha önce de yaptım, bugün yine yapıyorum.”

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erdoğan’a, eğitimle ilgili kararların olduğu bir tablo hediye etti.