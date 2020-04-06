Sözleşmeli er alımı ne zaman? MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı ne zaman personel alacak?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) 2020 yılı sözleşmeli er temin faaliyetleri, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ertelendi. Bu gelişmenin ardından, KKK'da sözleşmeli er olarak istihdam edilme hayali kuran binlerce gencin, alımlar için sürecin yeniden ne zaman başlayacağı konusundaki araştırmaları hız kazandı. İşte, MSB sözleşmeli er alımı hakkında merak edilenler...

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sözleşmeli erlik için başvuruda bulunan adayların ikinci seçim aşamaları ileri bir tarihte yapılacak.

Seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcından 15 gün önce duyurulacak.

Konuya dait MSB başta olmak üzere resmi kurumlardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.