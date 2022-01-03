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Sözleşmeli er alımı başvurusu başladı! İşte, 2022 sözleşmeli er başvuru detayları

#Askerlik#Sözleşmeli Er#Sözleşmeli Er Alımı
Sözleşmeli er alımı başvurusu başladı İşte, 2022 sözleşmeli er başvuru detayları

Sözleşmeli er alımı başvurusu, 2022 yılının ilk günlerinde erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temin faaliyeti ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak Başvuru Kılavuzunda belirtildi.

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Adaylar; Başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar. Başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir. Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak, pembe karton dosya içerisine koyarak sınav günü yanlarında getireceklerdir.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sözleşmeli er başvuru şartları 3 Ocak 2022 tarihinde yayımlandı. Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1997 tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen
başvuruda bulunabilecek. 

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