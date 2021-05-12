ANKARA
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‘Sözleşmeden üç kez boş ol diyerek çıkılamaz’
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Cumhurbaşkanlığı kararı ile iptal edilen İstanbul Sözleşmesi’nin 10. yılında, “İnsan haklarına ait bir sözleşmeden, üç kez boş ol diyerek çıkılamaz” diyerek, fesih kararından vazgeçilmesini istedi.
Nazlıaka, Genel Merkez’de yaptığı basın toplantısında “Her gün bir kız kardeşimiz canice öldürülürken can simidimiz olan İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” dedi.
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