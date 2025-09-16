×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sözleri büyük tepki toplamıştı! Fuhşa teşvik suçlamasıyla gözaltına alınan senarist Merve Göntem serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

#Merve GÖNTEM#Fuhuş#Senarist
Sözleri büyük tepki toplamıştı Fuhşa teşvik suçlamasıyla gözaltına alınan senarist Merve Göntem serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 15:45

Sosyal medyada yayınlanan bir röportajda söylediği sözler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan senarist Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, bir televizyon dizisinde senaristlik yapan Merve Göntem hakkında sosyal medyada yayınlanan bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. 'Fuhuşa teşvik' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Göntem'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Göntem işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Savcılıkta ifadesi alınan Merve Göntem işemlerinin tamamlanmasının ardından, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözden KaçmasınUfuk Özkana ne oldu Peş peşe kafa karıştıran açıklamalarUfuk Özkan'a ne oldu? Peş peşe kafa karıştıran açıklamalar!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Merve GÖNTEM#Fuhuş#Senarist

BAKMADAN GEÇME!