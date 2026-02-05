×
HABERLERGündem Haberleri

Sözde tedavilerden uzak durun

Güncelleme Tarihi:

#KANSER#Tedavi#Hava Kirliliği
Sözde tedavilerden uzak durun
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 07:00

Ülkemizde her yıl 240 bin insan kanser teşhisi alıyor. Erken ölümlerin 5’te 1’inin nedeni kanser. Yeni kanser vakalarının 41 bini akciğer, 25 bini meme, 21 bini de prostat kanseri. Ancak bilimsel gelişmeler sayesinde artık tedavi başarıları çok daha yüksek.

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Hürriyet’e konuşan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, insanları kanser tedavisinde bilimden sapmamak konusunda uyardı:

“Ne yazık ki onkoloji uzmanı olmadığı halde kendisinin kanser uzmanı olduğunu iddia eden kişiler fitoterapi, yüksek doz C vitamini, kenevir gibi maddelerle kanseri tedavi edeceğini iddia ederek halkın doğru tedaviye gitmelerini geciktiriyor. Bunlar çok sayıda insanın pozitif bilimden ve faydadan uzaklaşmasına neden oluyorlar. Daha sonra iş işten geçtikten sonra doktora başvuruyorlar. Tümör ilerlemiş oluyor tedavi zorlaşıyor.”

HAVA KİRLİLİĞİ RİSKİ ARTIRIYOR

Akciğer kanserinin birincil nedeni tütün ürünleri olarak görülse de son yıllarda hava kirliliği de önemli bir risk oluşturuyor. Temiz Hava Hakkı Platformu’nun yaptığı çalışmalara göre 2023 yılında hava kirliliğinden kaynaklı kanser vakaları sonucu dünyada 347 bin 490, Türkiye’de ise 6 bin 166 kişi hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Nurdan Köktürk, akciğer kanserinin erkeklerde en sık ölüme neden olan kanser olduğunu, kadınlarda ise dokuzuncu sırada yer aldığını söyledi.

