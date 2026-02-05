Sözde tedavilerden uzak durun

Haberin Devamı

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Hürriyet’e konuşan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, insanları kanser tedavisinde bilimden sapmamak konusunda uyardı:

“Ne yazık ki onkoloji uzmanı olmadığı halde kendisinin kanser uzmanı olduğunu iddia eden kişiler fitoterapi, yüksek doz C vitamini, kenevir gibi maddelerle kanseri tedavi edeceğini iddia ederek halkın doğru tedaviye gitmelerini geciktiriyor. Bunlar çok sayıda insanın pozitif bilimden ve faydadan uzaklaşmasına neden oluyorlar. Daha sonra iş işten geçtikten sonra doktora başvuruyorlar. Tümör ilerlemiş oluyor tedavi zorlaşıyor.”

HAVA KİRLİLİĞİ RİSKİ ARTIRIYOR

Akciğer kanserinin birincil nedeni tütün ürünleri olarak görülse de son yıllarda hava kirliliği de önemli bir risk oluşturuyor. Temiz Hava Hakkı Platformu’nun yaptığı çalışmalara göre 2023 yılında hava kirliliğinden kaynaklı kanser vakaları sonucu dünyada 347 bin 490, Türkiye’de ise 6 bin 166 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Nurdan Köktürk, akciğer kanserinin erkeklerde en sık ölüme neden olan kanser olduğunu, kadınlarda ise dokuzuncu sırada yer aldığını söyledi.