Sözcük Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Sözcük kelimesinin bir adet eş anlamlı olan kelimesi bulunmaktadır. O halde, sözcük eş anlamlısı olan kelime nedir, açıklayalım.

Sözcük Eş Anlamlısı

Sözcük kelimesi, özellikle öğrenciler tarafından sık bir biçimde aranan, gündelik yaşamda ise sıkça kullanılan bir kelimedir. O halde, sözcük eş anlamlısı kelime nedir, açıklayalım.

Sözcük: Kelime

Sözcük kelimesinin eş anlamlısı '' kelime '' sözcüğüdür. Sözcük ve kelime aynı manaya geldiklerinden ötürü, bu iki sözcüğün cümle içerisinde, birbirlerinin yerlerine kullanılabilmeleri olanaklıdır. Cümle içerisinde birbirlerinin yerine konulduğunda bu iki sözcük, cümle anlatımını bozmaz. Sözcük ve kelime aynı anlama geldikleri için, cümlede bir anlatım bozukluğu yaratmazlar.

TDK ( Türk Dil Kurumu ) sözlüğünde ise sözcük kelimesinin manası, ''anlamlı ses birliği'' biçiminde ifade edilmiştir.