Sözcük Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
'Sözcük kelimesi ile eş anlamlı olan kelime nedir?' sorusu, genellikle öğrenciler tarafından cevabı sıkça aranan bir sorudur. Anlamı olan en küçük ses veya ses birliği, sözcük olarak adlandırılmaktadır. Sözcüklerin zihinlerde meydana getirdiği resim ise, sözcüğün manası olarak tanımlanmaktadır. Sözcük eş anlamlısı kelimenin ne olduğu ise sıkça aranmaktadır. Sözcük eş anlamlısı kelimeler nelerdir, bu yazımızda detaylıca derledik.
Sözcük kelimesinin bir adet eş anlamlı olan kelimesi bulunmaktadır. O halde, sözcük eş anlamlısı olan kelime nedir, açıklayalım.
Sözcük Eş Anlamlısı
Sözcük kelimesi, özellikle öğrenciler tarafından sık bir biçimde aranan, gündelik yaşamda ise sıkça kullanılan bir kelimedir. O halde, sözcük eş anlamlısı kelime nedir, açıklayalım.
Sözcük: Kelime
Sözcük kelimesinin eş anlamlısı '' kelime '' sözcüğüdür. Sözcük ve kelime aynı manaya geldiklerinden ötürü, bu iki sözcüğün cümle içerisinde, birbirlerinin yerlerine kullanılabilmeleri olanaklıdır. Cümle içerisinde birbirlerinin yerine konulduğunda bu iki sözcük, cümle anlatımını bozmaz. Sözcük ve kelime aynı anlama geldikleri için, cümlede bir anlatım bozukluğu yaratmazlar.
TDK ( Türk Dil Kurumu ) sözlüğünde ise sözcük kelimesinin manası, ''anlamlı ses birliği'' biçiminde ifade edilmiştir.
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