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Sözcü Kalın'dan 'yeni soğuk savaş' uyarısı: Türkiye dengeli tutumunu koruyacak

#İbrahim Kalın#Ujkrayna#Savaş
Sözcü Kalından yeni soğuk savaş uyarısı: Türkiye dengeli tutumunu koruyacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna krizinin derinleştiğini bildirerek yeni soğuk savaş dönemine girildiğini açıkladı. Kalın bu süreçte 'Türkiye dengeli tutumunu koruyacak' açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde;

* Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak.

* Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek.

* Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak.

* Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek.

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#İbrahim Kalın#Ujkrayna#Savaş

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