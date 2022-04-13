Sözcü Kalın'dan 'yeni soğuk savaş' uyarısı: Türkiye dengeli tutumunu koruyacak

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde;

* Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak.

* Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek.

* Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak.

* Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek.