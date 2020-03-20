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DHA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 00:29,Son Güncelleme:/

Sözcü Kalın’dan teyakkuz vurgusu

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Sözcü Kalın’dan teyakkuz vurgusu
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Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni vakaların panik ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Sözücüsü İbrahim Kalın, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kalın, "Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmeli. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Zor bir süreç ama birlikte başaracağız" dedi.

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