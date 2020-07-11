MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSözcü Kalın'dan 'Srebrenitsa Katliamı' mesajı
GeriGündem Sözcü Kalın'dan 'Srebrenitsa Katliamı' mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 11:05,Son Güncelleme:

Sözcü Kalın'dan 'Srebrenitsa Katliamı' mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sözcü Kalın'dan 'Srebrenitsa Katliamı' mesajı
Abone Olgoogle-news

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bosna savaşında yapılan zulüm ve katliamları asla unutmayacağız" dedi.

Sözcü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "11 Temmuz 1995 Srebrenitsa. Bu soykırımı unutmayacağız. Bosna savaşında yapılan zulüm ve katliamları asla unutmayacağız. Kimin kimi nasıl ve niçin desteklediğini hep hatırlayacağız ve hatırlatacağız. Şehitlerimizin ruhu şâd olsun" ifadesini kullandı.

Sözcü Kalından Srebrenitsa Katliamı mesajı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle