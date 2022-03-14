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Sözcü Kalın: Türkiye savaşın sona ermesi için 7/24 diplomasi yürütüyor

#Cumhurbaşkanlığı#İbrahim Kalın#Diplomasi
Sözcü Kalın: Türkiye savaşın sona ermesi için 7/24 diplomasi yürütüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve acıların dinmesi için 7/24 diplomasi yürütüyor. Netice alacağımıza inanıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin devam ettiğini bildirdi. Kalın, "Bugün Almanya Şansölyesini misafir ediyoruz.

Bu yoğun trafik başka konuklar ve temaslarla devam edecek. Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve acıların dinmesi için 7/24 diplomasi yürütüyor. Netice alacağımıza inanıyoruz" dedi. Kalın paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde yürüttüğü temaslarda çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi.

Sözcü Kalın: Türkiye savaşın sona ermesi için 7/24 diplomasi yürütüyor

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#Cumhurbaşkanlığı#İbrahim Kalın#Diplomasi

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