Sözcü Kalın: Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Savcılıkların yangınların çıkış nedenini incelediğini belirten Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınları milli bir felakettir. Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor. Savcılıklar yangınların sebeplerini çok yönlü olarak inceliyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışmalar aralıksız devam edecek."

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