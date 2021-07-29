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Gündem
DHA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 19:09 | Son Güncelleme:

Sözcü Kalın: Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor

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Sözcü Kalın: Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, orman yangınlarıyla ilgili, “Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Savcılıkların yangınların çıkış nedenini incelediğini belirten Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınları milli bir felakettir. Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor. Savcılıklar yangınların sebeplerini çok yönlü olarak inceliyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışmalar aralıksız devam edecek."

 

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