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AA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi

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Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını "2020'nin felaketleri" arasında gösterdiği gerekçesiyle Sözcü gazetesine tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin aslına dönerek ibadete açılmasını felaketler arasında gösteren, aziz milletimizin değerlerine düşmanlık yapan zihniyeti yabancılaşmışlara yazıklar olsun." ifadesini kullandı.

"Televizyon ekranlarında başörtüsüne düşmanlık ederek milletin arasına fitne tohumları atan CHP'li eski vekil ile bu zihniyetin beslendiği kaynak aynı" diyen Akbaşoğlu, "Bu köhnemiş zihniyetle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecek." dedi.

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