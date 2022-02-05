Söz Yazarı ve Şair Yığmatepe hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan tam aşı vurgusu: Salgının etkisini en aza indirmemiz buna bağlıBakan Koca'dan 'tam aşı' vurgusu: Salgının etkisini en aza indirmemiz buna bağlı#Koronavirüs
Fenerbahçe-Başakşehir maçında istifa sesleri Kadıköyde bir kez daha protesto, Emre Belözoğlu tezahüratları...Fenerbahçe-Başakşehir maçında istifa sesleri! Kadıköy'de bir kez daha protesto, Emre Belözoğlu tezahüratları...#Fenerbahçe
Dünya yine Uğur Şahini konuşuyor... Milyonlarca hayatı kurtaracakDünya yine Uğur Şahin'i konuşuyor... Milyonlarca hayatı kurtaracak!#Uğur Şahin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan çiftine peş peşe geçmiş olsun mesajlarıErdoğan çiftine peş peşe geçmiş olsun mesajları#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe, Başakşehire tek golle yenildiFenerbahçe, Başakşehir'e tek golle yenildi#Süper Lig
Bebekteki ünlü kafeye böyle kurşun yağdırmış Saldırganın kimliği şaşkına çevirdiBebek'teki ünlü kafeye böyle kurşun yağdırmış! Saldırganın kimliği şaşkına çevirdi#Bebek
4 kırmızı kartlı maçta Trabzonsporu Visca uçurdu 5 maçlık seri bitti...4 kırmızı kartlı maçta Trabzonspor'u Visca uçurdu! 5 maçlık seri bitti...#Süper Lig
Erdoğan: Tüm Türkiyeye söz veriyoruz Hayat pahalılığı meselesini çözeceğizErdoğan: Tüm Türkiye'ye söz veriyoruz! Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Pamela Andersonın sevgilisini transfer ettiniz eleştirisine Ali Koçtan sert yanıt"Pamela Anderson'ın sevgilisini transfer ettiniz" eleştirisine Ali Koç'tan sert yanıt!#Hulusi Belgü
Çirkin saldırıda yeni detay... Keşif bile yapmışlarÇirkin saldırıda yeni detay... Keşif bile yapmışlar!#Samsun
Spor yasasında sona gelindi Önümüzdeki günlerde gündemde olacakSpor yasasında sona gelindi! 'Önümüzdeki günlerde gündemde olacak'#Gençlik Ve Spor Bakanı
Mucizeyi bekliyorlar Son 2 metre...Mucizeyi bekliyorlar! Son 2 metre...#Fas
İstanbulun Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı Türkiyenin en kalabalığı...İstanbul'un Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalığı...#Nüfus
Yatak odası skandalları dünyayı sallamıştı: Yasak aşkını kraliçe ilan eden bile varYatak odası skandalları dünyayı sallamıştı: Yasak aşkını kraliçe ilan eden bile var#Kraliyet Skandalları
HABERLERGündem Haberleri

Söz Yazarı ve Şair Yığmatepe hayatını kaybetti

#Suat Yığmatepe#Şair#Söz Yazarı
Söz Yazarı ve Şair Yığmatepe hayatını kaybetti

Aslen Elazığlı olan ve Balıkesir'in Erdek ilçesinde ikamet eden ünlü söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Erdek' te ikamet eden ünlü söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ünlü şair ve söz yazarı Yığmatepe, ünlü sanatçılar Orhan Gencebay, Sibel Can, Hüseyin Altın ve birçok sanatçıya verdiği şarkı sözleriyle tanınıyordu. Ünlü şair Suat Yığmatepe son olarak 1978 yılında yazmış olduğu 'İstanbul Ağlıyordu' şiirini bestelemek üzere bestekar sanatçı Mehmet Tunç'a verdi. Sanat camiasını yasa boğan ünlü şair ve söz yazarı Suat Yığmatepe, Erdek İlçe mezarlığında toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suat Yığmatepe#Şair#Söz Yazarı

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs