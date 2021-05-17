‘Söz, 6 ayda hayatınızı değiştireceğiz’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından gençlere hitap ettiği videoda özetle şunları söyledi: “Sevgili gençler yine karşınızdayım. Bu ülkede hakkında en fazla kirli kampanya yapılan kişi benim. İftira attılar, nasıl olsa dilin kemiği yok. Belki benim de biraz suçum var; zamanında cevap vermedim.

ALGIYI YIKMAK İÇİN KARŞINIZDAYIM

Şimdi yine karşınızdayım. Bir algıyı yıkmak için karşınızdayım. Ne diyorlardı: ‘CHP çalışmıyor, Kılıçdaroğlu’nun projeleri yok’. Var efendim. İktidar değiliz ama projelerimiz var. Bu kısa süre içinde binlerce projeyi belediye başkanlarımız hayata geçirdi. Örnek mi istiyorsunuz sayayım:

Dünyada aynı anda 10 metro projesini yürüten tek şehir İstanbul.

413 bin metrekare Çubuk Barajı rekreasyon alanını halka açan kent Ankara.

Dünyanın en büyük üçüncü uluslararası projesi olan EXPO, Hatay’a geliyor.

Aydın’da Sakız Koyunu Çiftliği’ni kurduk.

Muğla’da Türkiye’nin en büyük yerel tohum merkezi oluşturuldu.

Mersin’de kentin ilk yeraltı ulaşım ağı için düğmeye basıldı.

Ardahan’da tekstil fabrikası kurulacak. Ardahan’da işsizliği bitireceğiz.

Kırklareli Lüleburgaz’da 22 hektarlık çöp sahası yeşil alana dönüştürülüyor. Çevreyi düzenliyoruz, çevreyi, insanları, doğayı seviyoruz.

Akıllı Atık toplama projeleri, yaz kış spor okulu projeleri, binlerce kreşimiz hizmette.

Trakya’nın en büyük et kombinesini yine Trakya’da bizler yaptık.

İstanbul Beylikdüzü’nde 1 milyon 200 bin metrekarelik yaşam vadisini oluşturduk. Beylikdüzü’nde Yaşam Vadisi’nden yararlanıyorlar. Ailecek, hep birlikte.”m ANKARA

11.2 MİLYON VATANDAŞA YARDIM

“Ne diyorlardı? ‘CHP çalışmıyor, belediyeleri çalışmıyor, sakın oy vermeyin ha, CHP’li belediyeler gelirse sosyal yardımlar kesilir’ diye. Bakın sadece pandemi döneminde CHP’li belediyeler, 11 milyon 200 bin vatandaşa hizmet götürdüler, ayni ve nakdi yardım götürdüler.”

BİNLERCESİ VAR



Sevgili gençler yaptığımız projelerin bir kısmını okudum. Aslında binlerce projemiz var. Troller istiyorsa izlesinler. Biz muhalefetteyiz. İktidar olduğumuzda, çok daha mükemmellerini yapacağız. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Emin olun altı ayda Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz. Size sözüm söz, 6 ayda hayatınız değişecek. Yeni bir Türkiye’ye doğmuş olacaksınız. Hep birlikte yapacağız. Birlikte yapacağız, birlikte yapacağız.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara