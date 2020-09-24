Soylu'ya yanıt: Okumadan eleştiri yanlış

GEREKÇESİ BİLE YAYIMLANMADI

Arslan, açıklamasında şöyle dedi: “Daha kararın gerekçesi bile yayımlanmadan tamamen varsayımlar üzerinden yapılan veya yayımlandıktan sonra okunmadan yöneltilen eleştiriler kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme sonucunu doğurmaktadır.

DOĞRU ANLAMAYI GEREKTİRİYOR

Yargı kararlarına yönelik eleştirilerin faydalı olabilmesi için asgari iki husus önemlidir. Birincisi herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle onu okuyup anlamak gerekir. Sağlıklı bir eleştiri, okumayı ve okunanı doğru anlamayı gerektirmektedir. Aksi takdirde kararda söylenmeyenler, söylenmiş gibi gösterilebilmektedir. İkinci olarak eleştirinin eleştirilenler bakımından etkili ve faydalı olabilmesi kullanılan üsluba bağlıdır. Çoğu kez ‘nasıl’ söylediğiniz, ‘ne’ söylediğinizin önüne geçer.”