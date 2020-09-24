Soylu'ya yanıt: Okumadan eleştiri yanlış
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, AYM’nin güvenlik soruşturmalarının kaldırılması ve şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunun iptali kararlarına dönük eleştirilerine, dün kayınpederinin vefatı nedeniyle katılamadığı ‘İnternet Çağında Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması’ konulu sempozyuma gönderdiği yazılı açıklamayla, üstü kapalı olarak yanıt verdi.
GEREKÇESİ BİLE YAYIMLANMADI
Arslan, açıklamasında şöyle dedi: “Daha kararın gerekçesi bile yayımlanmadan tamamen varsayımlar üzerinden yapılan veya yayımlandıktan sonra okunmadan yöneltilen eleştiriler kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme sonucunu doğurmaktadır.
DOĞRU ANLAMAYI GEREKTİRİYOR
Yargı kararlarına yönelik eleştirilerin faydalı olabilmesi için asgari iki husus önemlidir. Birincisi herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle onu okuyup anlamak gerekir. Sağlıklı bir eleştiri, okumayı ve okunanı doğru anlamayı gerektirmektedir. Aksi takdirde kararda söylenmeyenler, söylenmiş gibi gösterilebilmektedir. İkinci olarak eleştirinin eleştirilenler bakımından etkili ve faydalı olabilmesi kullanılan üsluba bağlıdır. Çoğu kez ‘nasıl’ söylediğiniz, ‘ne’ söylediğinizin önüne geçer.”
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