Soylu'nun annesini birlikte uğurladılar

İstanbul'da 75 yaşında hayatını kaybeden Servet Soylu için Gaziosmanpaşa Merkez Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, aralarında Binali Yıldırım’ın da olduğu AK Parti milletvekilleri, CHP’li milletvekilleri Akif Hamzaçebi ve İlhan Kesici ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda belediye başkanı katıldı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi çelenk gönderdi. Cenazede taziyeleri Soylu ve babası Hasan Soylu kabul etti. Cenaze namazını ailenin akrabalarından Hakkı Soylu kıldırdı. Servet Soylu cenaze namazının ardından dualarla Eyüp Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ERDOĞAN’IN KONUŞMASI

Cenaze namazının ardından konuşma yapan Erdoğan şunları söyledi: “Öncelikle şu anda hakka uğurladığımız Servet annemize rabbim cenneti cemaliyle müşerref kılsın. Bizleri sevgili habibinin livaül hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Servet annemiz, şu anda bu millete, bu memlekete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum. Zira sevgili Peygamberimizin hadisi şerifinde de buyurduğu gibi, insanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, bu dünyadaki yaptığı hizmetler onun için hep kalıcıdır. Bu hizmetler devam ettiği sürece de onlarla hayırla anılırlar. Şimdi Servet annemiz de böyle bir evlat, evlatlar yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı, güzelliği içinde, hakka yürüdü.”

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Servet Soylu’nun cenaze töreni öncesinde hem cami çevresinde hem de kabristanda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gaziosmanpaşa’daki billboard’lar Süleyman Soylu’ya taziye mesajlarıyla donatıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da gazetelere taziye ilanları verdi.

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