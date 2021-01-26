Soylu’nun annesine küfredene dava

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabında hastanede tedavi gören annesiyle birlikte fotoğrafını paylaşmış, takipçisi Erdal Erbaş da yaptığı yorumda küfretmişti. Soylu’nun şikâyetiyle gözaltına alınan Erdal Erbaş, Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Süleyman Soylu bu gelişme üzerine sosyal medya hesabından, “45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım, Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweet’imle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım” mesajını paylaştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma sonunda, Erdal Erbaş’ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da bir çok kez hakaret içeren mesajlar paylaştığını tespit etti. Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Erdal Erbaş sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Erdal Erbaş’a Süleyman Soylu’ya hakaretinden dolayı, ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Erdal Erbaş hakkında ayrıca Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan bir soruşturma daha yürütülüyor.