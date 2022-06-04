Soylu'dan Kılıçdaroğl'na: Sana bunları kim söyletiyor?

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Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine 'Abluka'dan, atılan 'Pençe'lerden rahatsızmış. AB’ye ve büyükelçilerine söz veriyor: Terörle mücadele yasasını değiştirecekmiş. PKK, FETÖ, DHKP-C’nin yolunu açacak. Sana bunları kim söyletiyor?" ifadelerini kullandı.