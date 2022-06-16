Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Soylu’dan ‘kaset’ iddiası

#Süleyman Soylu#Kaset#KCK
Soylu’dan ‘kaset’ iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Pervin Buldan’a Murat Karayılan’ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar terör örgütünün esiri. O ideolojiye sahipler, kurtulmak isteseler de kurtulamazlar” dedi.

Haberin Devamı

Bakan Soylu, Kanal D’de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına konuk oldu. Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, terörle ilgili şunları söyledi:

ÖCALAN LEHİNE EYLEM TALİMATI

“Bundan 1 ay önce Duran Kalkan bir talimat veriyor. Diyor ki ‘81 ilden Bursa Gemlik’e gideceksiniz ve burada Apo’nun tecrit edildiğini protesto edeceksiniz.’ Peki biz ne yaptık? Bu talimatı izledik. İstihbaratımız, terör birimlerimiz KCK tipi bir yapılanmayı tespit ettiler ve ciddi bir operasyon yaptılar. Bu operasyonda Gemlik yürüyüşündeki tüm kodları biz aldık. Türkiye’nin hiçbir yerinde adım attırılmadı.

Sözde milletvekilleri, ben bunlara milletvekili denmesine karşıyım. Bunlar PKK’nın militanı. Bunlar PKK’nın dışında en ufak bir adım atamazlar. Pervin Buldan’a Murat Karayılan’ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Terör örgütünün esiri. O ideolojiye sahipler. Kurtulmak isteseler de kurtulamazlar.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süleyman Soylu#Kaset#KCK

BAKMADAN GEÇME!

O tepede iki güneş var Stephen Hawkingin en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü

O tepede iki güneş var! Stephen Hawking'in en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü?

#Nükleer Füzyon
Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık
Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması

BAKMADAN GEÇME!

O tepede iki güneş var Stephen Hawkingin en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü

O tepede iki güneş var! Stephen Hawking'in en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü?

#Nükleer Füzyon
Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık
Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması