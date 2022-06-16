Soylu’dan ‘kaset’ iddiası

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Bakan Soylu, Kanal D’de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına konuk oldu. Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, terörle ilgili şunları söyledi:

ÖCALAN LEHİNE EYLEM TALİMATI

“Bundan 1 ay önce Duran Kalkan bir talimat veriyor. Diyor ki ‘81 ilden Bursa Gemlik’e gideceksiniz ve burada Apo’nun tecrit edildiğini protesto edeceksiniz.’ Peki biz ne yaptık? Bu talimatı izledik. İstihbaratımız, terör birimlerimiz KCK tipi bir yapılanmayı tespit ettiler ve ciddi bir operasyon yaptılar. Bu operasyonda Gemlik yürüyüşündeki tüm kodları biz aldık. Türkiye’nin hiçbir yerinde adım attırılmadı.

Sözde milletvekilleri, ben bunlara milletvekili denmesine karşıyım. Bunlar PKK’nın militanı. Bunlar PKK’nın dışında en ufak bir adım atamazlar. Pervin Buldan’a Murat Karayılan’ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Terör örgütünün esiri. O ideolojiye sahipler. Kurtulmak isteseler de kurtulamazlar.”