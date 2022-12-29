Soylu’dan İmamoğlu’na: İmamoğlu beni aradı bir konuda ricada bulundu

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Bakan Soylu, İmamoğlu’nun İBB’deki terör soruşturmasıyla ilgili açıklamaları üzerine dün basın toplantısı düzenledi. Soylu açıklamasında özetle şöyle dedi:

“İmamoğlu bir süre önce ‘saygılarını sunarak’ beni aradı, ‘CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, bana bir konuda yardımcı olur musunuz?’ diye bir ricada bulundu. Kendisine, ‘Kanun ne gerekiyorsa biz onu yaparız’ dedik ve onu da yaptık. Bir taraftan işine geldiği zaman alttan almasını bileceksin, diğer taraftan da dönüp hakaret edeceksin ve bunu kendine ait bir hak olarak göreceksin. Bu ikiyüzlülüktür.

ÖRGÜTLE İLTİSAKLILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve belediye şirketlerinde işe alınanlardan 709 kişinin bizatihi kendisi, 959 kişinin 1’inci ve 2’nci derecede yakınları dahil olmak üzere 1668 kişinin terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu görülmüştür. Bunlardan kendisi ve 1’inci derece yakını olan 505 kişi hakkındaki kayıtların kanunen işe girişlerine mani olabileceği değerlendirildiğinden detaylı incelemeye alınmıştır.

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Bu 505 kişinin de içinde tekrar yapılan incelemede, 21 kişinin hakkındaki kayıtların işe girişlerine engel olmadığı anlaşılmış, geri kalan 484 kişinin terörle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilmiştir. Bu 484 kişiden 36’sının terör örgütünün sözde ‘değer ailesi’ olduğu, 6’sının daha önce PKK/KCK terör örgütlerinde kırsal kaydı olduğu ve faaliyet yürüttüğü, 21 kişinin daha önce kanun hükmünde kararname ile (Bir daha kamu görevlerine alınamamaları) ile ihraç edilenlerden olduğu tespit edilmiştir.”

BU KEZ ‘YALAN’ ATIŞMASI

- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakan Soylu’nun görüşme açıklamasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da etiketleyerek Twitter’dan, “Bakan Soylu ‘saygılarımla’ diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan. İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, ispat edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan” diyerek yalanladı. İmamoğlu’nun tweet’inden sonra ise Soylu, “Ufak bir namusun varsa şerefin varsa yalan söylemezsin. İstanbul’da yardım toplarken, yardımların kanunlara uygun olmadığını tespit ettikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı beni aradı ve ‘Biz hemşeriyiz ne olursun beni onlara ezdirme’ dedi” açıklamasında bulundu.