Soylu’dan iddialara cevap: ‘Ekşi yemedim, karnım ağrımıyor’

TBMM’de soruları yanıtlayan Soylu, şunları söyledi: “Biz intikam alınacak adamlarız, ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır. Ekşi yemedim, karnım ağrımıyor. Bana Türkiye genelinde bir tek organize suç örgütü kayırdığıma dair bir delil gösterin. Bu ülkeyi vesayet altına almak istediler, izin vermedik.”

AKŞENER’İN RİZE ZİYARETİ

Bakan Soylu, Rize’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e gösterilen tepkiye ilişkin de “Takviye ekip yolladık, hayatımda yaşadığım en zor gündü ama provokasyona açık bir adım atıldığı ortadaydı” dedi.

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