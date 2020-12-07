Soylu'dan 'dinleme' yanıtı: Ana muhalefet başkanının dinlenmesi devlet sapıklığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta “Benim, eşimin, çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini gayet iyi biliyorum. Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum” demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iddiaya Twitter üzerinden “Sayın Kılıçdaroğlu’nun kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise adresi basın yayın organları değil, Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız. “Devletin, güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamaları kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz” diye açıklama yapmıştı. Kılıçdaroğlu’nun iddiası tartışma yaratırken Soylu, Habertürk yazarı Kübra Par’ın “Kılıçdaroğlu’nun dinlenmediğine kimse inanmaz” yazısına tepki gösterdi. Par’ın yazısına Twitter’dan yanıt veren Soylu, şu ifadeleri kullandı:

‘BEN KENDİMİ ORTAYA KOYUYORUM’

“Kübra Hanım, yazık, üzüldüm adınıza. Hukukun izin vermediği kimse dinlenemez, ağır suçtur... Batının aparatlarının devletimizi itibarsızlaştırmak için, halkın endişe ve korkusundan faydalanma kurgusuna teslim olmuşsunuz. Batıya hayranlık duyup kendi devletine kem bakmak... Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Ana muhalefet başkanının dinlenmesi de devlet sapıklığıdır. Bunun iddiası da korkunç bir iftiradır. ”