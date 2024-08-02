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Soylu’dan başvuru... Dokunulmazlığımı kaldırın

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#Süleyman Soylu#Dokunulmazlık #Kara Para
Soylu’dan başvuru... Dokunulmazlığımı kaldırın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 07:00

Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan işinsanı Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına kaçış süreciyle ilgili suçlamalara hedef olan eski İçişleri Bakanı ve Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığı’na başvurdu.

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Bakanlık dönemine ilişkin hakkında herhangi bir fezleke bulunmadığını vurgulayan Soylu’nun 26 Temmuz Cuma günü TBMM Başkanlığı’na verdiği dilekçe özetle şöyle: “Halihazırda üyesi olmaktan onur duyduğum Gazi Meclisimizin çatısı altında milletimizi temsil ve hizmet ifasıyla, milletvekilliği görevimi yaparken, hükümetlerimizi, İçişleri Bakanı olarak görev yaptığımız dönemi, şahsımı ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımızı hedef alan ve devletimizin itibarını ayaklar altına almak isteyen dahili ve harici menşeli çok sayıda mesnetsiz, tamamen iftiraya dayalı, manipülatif ve çoğu benzer mahfillerden üretilen organize ve sistematik karalamalarla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. CHP genel başkanları ve sözcüleri, muhtelif tarihlerde mesnetsiz karalamalar ve iftiralarla dokunulmazlık zırhına sığınarak korunduğumu ifade edip bu şekilde kamuoyunu bilerek yanlış yönlendirmişlerdir. Karalama, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyası karşısında, yasama dokunulmazlığımın kaldırılması başvurusunda bulunulması zorunluluğu hasıl olmuştur. Görevde bulunduğum dönemlerle ilgili hakkaniyetin ve gerçeklerin tecellisi için Anayasa ve TBMM İçtüzüğü ilgili maddeleri çerçevesinde yasama dokunulmazlığımın kaldırılmasının gereğini arz ederim.”​​​

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#Süleyman Soylu#Dokunulmazlık #Kara Para

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