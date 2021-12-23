Soylu'dan ‘Angelina Jolie’li gönderme

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Ankara Gölbaşı’ndaki Vilayetler Evi’nde gerçekleştirilen ‘Üniversiteler Afet ve Acil Durum Araştırma ve Uygulama Merkezleri Değerlendirme Toplantısı’na’ katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile AFAD Başkanı Yunus Sezer’in de eşlik ettiği Soylu, afet yönetiminin toplumun katkısı oranında başarısı artan bir süreç olduğunu söyledi. AFAD gibi küresel ölçekte gıpta edilen ciddi bir kurum oluşturduklarını belirten Soylu, Hırvatistan’daki depreme ilk yetişen ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti. Dünyanın şu an 4 temel krizle karşı karşıya olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

“Pandemi, göç, enerji ve bütün bunların oluşturduğu ekonomik kriz. Bunların hepsi küresel sorundur. Pandemi krizinde Dünya Sağlık Örgütü günlerce lal oldu, ne yapacağını şaşırdı. Göç krizinde de bir şey getiremediler. 21’inci asrın başından itibaren Afganistan’da oluşan bu meselenin bütün dünyaya yakıcı bir etki ortaya koyacağı belliydi. Meseleyi Türkiye-Yunanistan, Türkiye-İran ve Türkiye-Suriye sınırında sıkıştırdılar. Göç meselesini, bir sınır meselesi olarak minimize etmeye çalıştılar. Angelina Jolie fotoğrafı ile göç meselesini dünyada çözmeye çalıştılar. Göç meselesi dünyada yeni başladı. Çözüm, bölgesel güçlü ilişkiler, ülkeler arası güçlü ilişkiler, etrafımızdaki coğrafya ile kuracağımız güçlü ilişkiler ve ikili ilişkilerdir. 21’inci yüz yıl önümüze böyle bir tablo koymuştur. Bütün dünyada afetsellik artıyor. Onun için yapılması gereken bunlara ait çözüm üretmek.”