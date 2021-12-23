Soylu'dan ‘Angelina Jolie’li gönderme

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni yıla erteleyecek olursanız... Dikkat: Ucuz prim borçlanması için son günlerYeni yıla erteleyecek olursanız... Dikkat: Ucuz prim borçlanması için son günler#Asgari Ücret
Türkiyede Omikron alarmı Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığıTürkiye'de Omikron alarmı! Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığı#Koronavirüs
Karagümrük-Fenerbahçe maçında Caner Erkin çılgına döndü Hakem Erkan Özdamarın kararı sonrası kırmızı kart...Karagümrük-Fenerbahçe maçında Caner Erkin çılgına döndü! Hakem Erkan Özdamar'ın kararı sonrası kırmızı kart...#Caner Erkin
Sıra etiketlerde Fiyatlar roket gibi çıkıp paraşüt hızında inmemeliSıra etiketlerde! 'Fiyatlar roket gibi çıkıp paraşüt hızında inmemeli'#Döviz
Kur korumalı mevduat devrede Döviz hesapları tamam, sıra TL varlıklarındaKur korumalı mevduat devrede! Döviz hesapları tamam, sıra TL varlıklarında#Kur Korumalı TL
Fakat kabul edelim ki zekice bir hamleydiFakat kabul edelim ki zekice bir hamleydi#Dolar
AK Parti grubunun havası nasıldıAK Parti grubunun havası nasıldı?#Yeni Ekonomi Politikası
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren vergi düzenlemesi TBMMden geçtiMilyonlarca çalışanı ilgilendiren vergi düzenlemesi TBMM'den geçti!#Asgari Ücret
Karşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk Okulda dehşete düşüren anlarKarşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk! Okulda dehşete düşüren anlar#Öğretmen
TLye destek rüzgârı güçlü esiyor: Kurda dengeli dönemTL'ye destek rüzgârı güçlü esiyor: Kurda dengeli dönem#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe, 9 kişilik Karagümrüke diş geçiremedi 2 gol, 2 kırmızı kart...Fenerbahçe, 9 kişilik Karagümrük'e diş geçiremedi! 2 gol, 2 kırmızı kart...#Süper Lig
Ünlü oyuncunun küfür davası... Kamu yararına çalışırımÜnlü oyuncunun 'küfür' davası... 'Kamu yararına çalışırım'#Burak Özçivit
Ceplere uyarı geldi Depremi 10 saniye önce bildirdilerCeplere uyarı geldi! Depremi 10 saniye önce bildirdiler#ABD
Koronavirüsle savaşta yeni silah ABD acil kullanım onayı verdiKoronavirüsle savaşta yeni silah! ABD acil kullanım onayı verdi#COVID-19
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacakRusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?#RUSYA
HABERLERGündem Haberleri

Soylu'dan ‘Angelina Jolie’li gönderme

#Süleyman Soylu#Angelina Jolie#Göç
Soyludan ‘Angelina Jolie’li gönderme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç meselesinin dünyada yeni başladığını belirterek, “Meseleyi Türkiye-Yunanistan, Türkiye-İran ve Türkiye-Suriye sınırında sıkıştırdılar. Angelina Jolie fotoğrafı ile göç meselesini çözmeye çalıştılar” dedi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Ankara Gölbaşı’ndaki Vilayetler Evi’nde gerçekleştirilen ‘Üniversiteler Afet ve Acil Durum Araştırma ve Uygulama Merkezleri Değerlendirme Toplantısı’na’ katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile AFAD Başkanı Yunus Sezer’in de eşlik ettiği Soylu, afet yönetiminin toplumun katkısı oranında başarısı artan bir süreç olduğunu söyledi. AFAD gibi küresel ölçekte gıpta edilen ciddi bir kurum oluşturduklarını belirten Soylu, Hırvatistan’daki depreme ilk yetişen ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti. Dünyanın şu an 4 temel krizle karşı karşıya olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

“Pandemi, göç, enerji ve bütün bunların oluşturduğu ekonomik kriz. Bunların hepsi küresel sorundur. Pandemi krizinde Dünya Sağlık Örgütü günlerce lal oldu, ne yapacağını şaşırdı. Göç krizinde de bir şey getiremediler. 21’inci asrın başından itibaren Afganistan’da oluşan bu meselenin bütün dünyaya yakıcı bir etki ortaya koyacağı belliydi. Meseleyi Türkiye-Yunanistan, Türkiye-İran ve Türkiye-Suriye sınırında sıkıştırdılar. Göç meselesini, bir sınır meselesi olarak minimize etmeye çalıştılar. Angelina Jolie fotoğrafı ile göç meselesini dünyada çözmeye çalıştılar. Göç meselesi dünyada yeni başladı. Çözüm, bölgesel güçlü ilişkiler, ülkeler arası güçlü ilişkiler, etrafımızdaki coğrafya ile kuracağımız güçlü ilişkiler ve ikili ilişkilerdir. 21’inci yüz yıl önümüze böyle bir tablo koymuştur. Bütün dünyada afetsellik artıyor. Onun için yapılması gereken bunlara ait çözüm üretmek.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süleyman Soylu#Angelina Jolie#Göç

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem