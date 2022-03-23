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Soylu’dan Alparslan Kuytul yorumu: Karşımızda hakikaten bir şaklaban var

#Süleyman Soylu#Alparslan Kuytul#Hakkari
Soylu’dan Alparslan Kuytul yorumu: Karşımızda hakikaten bir şaklaban var

İçişleri Bakanı Soylu, Adana’da polisin orantısız güç kullanmasına ilişkin “Elbette arkadaşların biraz kontrollü olması gerekirdi” derken grubun lideri Alparslan Kuytul için “Kökü dışarıda bir adamdır. Karşımızda hakikaten bir şaklaban var” ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki akşam TV Net’te gündeme ilişkin soruları yanıtlarken özetle şunları söyledi:

(Furkan Vakfı’nın düzenlediği yürüyüş) “4-5 aydır bu grup 50’nin üzerinde yasa dışı eylem yapmış. Sadece Adana’da değil, Mersin’de ve başka illerde de var. Bunlar sokağa çıkarlar kameraları ellerinde. Çocuklar ve kadınları önlere koyarlar. Polise tükürürler, vurmaya kalkarlar. Bunlar sabah akşam görüntü çekiyorlar. Karşı taraftan hakaret etseler de tükürseler de tekme atsalar da çok ağır cümleler ifade etseler de sinirlerinin çelik gibi olması lazım. Kendi görevlerini yapmaları lazım geldiği, tutanak altına almaları lazım geldiği veya yakalayıp ilgili araca getirip ondan sonra da hukukun önüne çıkarmaları lazım geldiğine yönelik bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz.

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ÖFKELERİNE YENİLMİŞLER

Bütün bunları sağlar ve gerçekleştirirken de anlıyorum ki arkadaşların bir kısmı söylenen hakaretlere ve yapılanlara öfkelerini yenememişler. Kendilerine de vurulmuş. Bir polisimizin ayağı kırılmış, 37’si yaralanmış. Burada devletin yapması geri çekilmek değil, devletin yapması kamu düzenini yerine getirebilmektir. Elbette ki oradaki arkadaşların biraz daha kontrollü olması gerekirdi. Onun için de gerekli soruşturma yürütülüyor. Alparslan Kuytul, kökü dışarıda bir adamdır. Karşımızda hakikaten bir şaklaban var. Başka yerlerden talimat alan bir adam. Kendine hoca dedirtiyor. Darbeyi meşru kılmak için altyapısını oluşturuyor, dönüyor ‘Cumhurbaşkanı’nın kaleminin kırılacağını’ söylüyor.” 

HAKKÂRİ’DEKİ BOMBANIN HEDEFİ İSTANBUL’DU

(Hakkâri’de polisin kullandığı araçta patlayıcı bulunması) Şemdinli civarında arabayı bırakıyor ve malzemeyi içine koyuyorlar. Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş. Polis memuru gidip aracı alıyor. Bu polis memurunu 2019 yılında adi suçtan dolayı ihraç etmişiz. Bir kablo hırsızlığı sebebiyle arkadaşlar yakalıyorlar ve ihraç ediliyor. Sonrasında mahkeme kararıyla geri dönüyor. Hedef İstanbul’du. Bu yıl, yılbaşından itibaren 15 bombalı eylem engellendi. Patlayıcıyı, kullandığımız yapay zeka programıyla yakaladık.

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#Süleyman Soylu#Alparslan Kuytul#Hakkari

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