Soylu: Yurtiçindeki terörist sayısı 320’ye düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki konuşması özetle şöyle:

“Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaştı. 2020 yılının genel sayısal verilerine şöyle bir bakarsak, 76’sı büyük, 307’si orta, 99 bin kırsal ve 2 bin 900’ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapılmış. Bu operasyonlarda toplam 809 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2020’de toplam 102 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş olup bunların 10’u kırmızı listedendir.

Bugüne kadar hava araçlarıyla toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1389, sadece 2020 yılındaki sayı ise 224’tür. Teröre bu saha baskısı sonucu, meydana gelen terör eylemleri son 5 yılda 2 bin 817’den 287’ye gerilemiştir. Yurt içi terörist sayısı 2016’daki 2 bin 475-2 bin 780 bandından şu an için 320’ye düşmüştür. Hedefimiz, yıl tamamlanmadan bu sayıyı 300’ün altına çekebilmektir.

KENDİ KENDİMLE HESAPLAŞIYORUM

Örgüte katılım, tarihin en düşük seviyesinde. 2014’te yıllık 5 bin 558 olan örgüte katılan terörist sayısı geçen yıl 130’a, bu yıl 52’ye düştü. Mardin’den bu yıl 14 yaşında bir kız çocuğunun örgüte katılması nedeniyle vicdan azabı yaşıyorum. Kendi kendime hesaplaşıyorum.

İkna yoluyla bu yıl 215 örgüt mensubu teslim oldu. 2016’dan bugüne kadar ikna yoluyla 832 örgüt mensubunun örgütten ayrıldı. İkna ve teslim yoluyla 1856 terörist örgütten ayrıldı.

Diyarbakır anneleri teslim ve iknalarda önemli ve olumlu bir etki oluşturdu. 21’inin yakını, yürütülen ikna çalışmaları sonucu aileleriyle kavuşmuştur. Tarih, Diyarbakır ailelerini, PKK’ya öldürücü son darbeyi vuran insanlar olarak anacaktır.

151 BAŞKAN GÖREVDEN ALINDI

Terörle iltisakı nedeniyle son iki dönemde görevden alınan 151 belediye başkanından 73’ü toplam 694 yıl 998 ay 338 gün hapis cezası aldı. Diğerlerinin ise adli süreçleri devam ediyor.

FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar Bakanlığımızdan 42 bin kişi ihraç edilmiş, 14 bin kişi görevden uzaklaştırılmış, 13 bin kişi görevlerine iade edilmiştir. FETÖ operasyonlarında 292 bin kişi gözaltına alınmış, 96 bin kişi de tutuklanmıştır. Halen cezaevlerindeki toplam hükümlü ve tutuklu 25 bin 655’tir.”