Soylu: Tayyip Erdoğan fırsatını Türkiye kaçırmamalı

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İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle Buluşmaları kapsamında Kazım Karabekir Mahallesi'nde partililerle bir araya gelen Soylu, "Geçmişte şunları da yaşadık hep beraber, bir anne evladını yetiştirdi. Subay yaptı. Düğününe Orduevi'ne gitmek istedi, Orduevi'nin kapısında beklettiler. Bir anne evladını askere gönderdi. Yemin törenine gitmek istedi, kapının önünde beklettiler. Tayyip Erdoğan'dan önce bizim aklımız mı felçliymiş? Üzerimize deli gömleği mi giydirdiler? Türkiye'yi yöneten kimse cesaret edemedi. Bir adam cesaret etti de bunların hepsini sildi süpürdü Allah'ın izniyle. Bu ülkede, Diyarbakır'da 21 plakadan daha fazla 34 plaka vardı, 06 plaka vardı, 35 plaka vardı. Mardin'de 47 plakadan daha fazla 34 plaka, 06 plaka, 35 plaka vardı. Van'da 65 plakadan daha fazla, 34 plaka vardı, 06 plaka vardı, 35 plaka vardı. Kıymetli hemşerilerim, size şunu söylemek istiyorum. Çünkü insanlar korkuyorlardı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan başka bir yere gitmeye, başımıza bir şey gelir mi diye? Tayyip Erdoğan doğu ile batıyı birleştirdi. Bugün herkes kendi plakasıyla özgür ve evine her yere gidiyor Tayyip Erdoğan'ın Türkiyesi'nde" şeklinde konuştu.

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"TAYYİP ERDOĞAN FIRSATINI TÜRKİYE KAÇIRMAMALI"

Soylu, "Bana diyorlar ki, 'Çok çalışıyorsun, gece gündüz uyumuyorsun' Şunu söyleyeyim ben sizin evladınızım. 7 yıldır nerede uyuduğumu bilmiyorum. Bazen Gabar Dağı yatağım oldu. Bazen Kato Dağı yatağım oldu. Bazen Giresun'un Dereli'si yatağım oldu. Bazen Kastamonu Bozkurt'u yatağım oldu. Sadece milletimize, milletimize mahcup olmamak, bize güvenen Tayyip Erdoğan'a mahcup olmamak için, elimizden geldiği kadar çalıştık. Size bir şey söyleyeyim. Bana niçin çalışıyorsun? Diyenlere söylüyorum. Buradan ağzım çıktığı kadar, avazım çıktığı kadar söylüyorum. Tayyip Erdoğan fırsatını Türkiye kaçırmamalı, bizler kaçırmamalıyız" diye konuştu. (DHA)