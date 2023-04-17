Soylu: Özal milletiyle, camisiyle, cemaatiyle devleti buluşturmuştur

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 30. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı. Törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Kuran-ı Kerim ve dua okunması ile başlayan törende Bakan Soylu, Turgut Özal'ın mezarına çelenk ve karanfil bıraktı. Turgut Özal'ın herkes tarafından sevildiğini vurgulayan Soylu, "Türkiye'nin yetiştirdiği ve bu ülkeye, bu topraklara, milletimize, devletimize her noktasında hizmet eden, bu millet tarafından çok sevilen bir evladıydı. Ülkeler, milletler bazen zora girerler ve o zora girdikleri zaman yine de o milletlerin, o ülkenin insanlarının arzusu ve isteği üzerine yeni bir çıkış kapısı olur. Türkiye bir darbenin olgunlaşmasını bekleyen, maalesef kendilerine bu ülkenin güvenliği emanet edilenlerin oluşturduğu darbeden sonra, acaba ne olacak endişesindeydi. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Seçimler olurken bir gece önce bu adama oy vermeyin diye feryat ettiler ama millet sanki kıymetini bildiği bir insanın seçmek üzere o kıymettarlığını yerine getirdi, iktidara taşıdı. Rahmetli Menderes'in açtığı yol, alnını secdeye vuracak bir Cumhurbaşkanına kadar Rahmetli Özal'la beraber uzadı. Barajlarla uzadı aynen ondan önceki köprülere, ondan sonraki köprülere itiraz edenlerin itiraz etmelerine aldırmadan yenilerini yaparak uzadı" dedi.

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"HERKES UNUTABİLİR AMA MİLLET UNUTMAZ"

Bakan Soylu, “Bugün mezarının başında olmak tesadüfi değildir. Bugün mezarının başında olmak bu ülkeye yapmış olduğu büyük hizmetlerin vefasındandır. Herkes unutabilir ama millet unutmaz. Herkes bilsin ki bu gece mübarek Kadir Gecesi'dir. O duaların içerisinde bu milletin insanları bu milletin adamları ve rahmetli Özal vardır. Rahmetli Özal gibi dalgalara karşı kürek çeken insanlar ve liderler hak etmediği iftiralara maruz kalırlar. Aynen, Rahmetli Menderes gibi aynen Demirel, Erbakan gibi iftiralara maruz kalırlar. Aynen, bugün kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ama onlar, onlara aldırmazlar. Onlar, onu dünyalık görürler. Oysa, millete hizmetkarlığın hem bu dünyalığı vardır, hem de öteki dünyalığı vardır. Rahmetli Özal milletiyle devleti buluşturmuştur. Camisiyle, cemaatiyle devleti buluşturmuştur. Rahmetli Özal kendinden sonra açılacak yollara ait, ona karşı olanlara boşuna uğraşma mesajını birçok kez vermiştir. Bugün 21. asırda Türkiye'nin başladığı bu büyük yolculuğun kilometre taşlarında rahmetli Özal'ın izleri eserleri ve inşası, ihyası ve imanı vardır" İfadelerini kullandı.