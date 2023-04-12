Soylu: Muhalefeti bile hak etmeyen bir muhalefetle karşı karşıyayız

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Soylu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere değindi. Soylu, yaklaşık 2 milyon 700 bin kişinin çadırda hayatını devam ettirdiği belirtirken konteyner sayısının ise çok kısa süre içinde 100 bini bulacağını ifade etti.

1.5 ay içerisinde de konteyner sayısının 200 bine ulaşacağını kaydeden Bakan Soylu, "Ülkemizin ve insanımızın vakit kaybetmeye tahammülü yok. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız deprem konutlarının kalıcı konutların 1 yılda orada depremzede hemşerilerimize verileceğini taahhüt etti. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ülke söz konusu değildir " diye konuştu. Soylu, "Onları tekrar çadırdan konteynerden tekrar evlerine sokana kadar da yalnız bırakmayacağız. Hep beraber onlarla hep birlikte onlarla olacağız" diye konuştu.

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"14 MAYIS'TA BU BÜYÜK MİLLETİN ÖNÜNDE ÇOK FARKLI BİR KARAR VAR"

Bakan Soylu, "Bir taraftan bütün tecrübesini ve bütün devlet birikimini Türkiye'nin geleceğine aktaran kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, diğer taraftan bunu alt yapısıyla beslemiş olan AK Parti ve Cumhur ittifakıyla beraber Türkiye kendisini bütün sınavlara karşı dirençli hale getirmiştir. Bütün imtihanlara karşı dirençli hale getirmiştir. Şimdi önümüzde 14 Mayıs var. 14 Mayıs'ta bu millet hep beraber bir karar verecek. Sonunda olacağı ben başında söyleyeyim. Milletimiz bugüne kadar yapılanları bugünden sonra olacakları hayallerini ümitlerini 14 Mayıs'ta sandığa yansıtacaktır. Buna olan inancımız tamdır " şeklinde konuştu.

" TÜRKİYE'DE SADECE BUGÜN 3 MİLYON 426 BİN SURİYELİ KARDEŞİMİZ VAR "

Bakan Soylu, "Önümüzde 14 Mayıs'ta bu büyük milletin önünde çok farklı bir karar var. Aynen 14 Mayıs 1950'de olduğu gibi. Rahmetli Menderes'in 'Yeter Söz Milletindir' dediği gibi" dedi.

"Türkiye'de sadece bugün 3 milyon 426 bin Suriyeli kardeşimiz var" diyen Bakan Soylu, 300 bin de farklı yabancı uyruklu kişinin Türkiye'ye iltica ettiğini söyledi.

Soylu, "Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar büyük bir göç akını yaşanmamıştır. Türkiye bunun altında da ezilmedi. Bu kadar büyük sınamalar, göç sınaması, afet sınaması, ekonomik saldırı sınaması, pandemi sınaması, darbe sınamaları. Bu imtihanların hiçbirinde Türkiye teslim olmadı" diye konuştu.

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" TÜRKİYE'Yİ BİR MACEREYA SOKMAK İSTEYENLERE BU MİLLET FIRSAT VERMEZ "

"Bize gitsin diyenler Türkiye'de FETÖ'cülerin hapishaneden çıkıp Türkiye'nin bu milletin başına bu ülkeyi peşkeş çekmek isteyen insanlardı" diyen Soylu, "Milletimiz her şeyi görüyor. Bizim yapacağımız bir tek şey var. İstikametimizden Türkiye yüzyılından, Türkiye yüzyılı için doğru adımlar perspektifinden ve bu milletle paylaşmaktan başka herhangi bir şey söz konusu değildir " şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi bir maceraya ve başkalarının tekeline sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Bu millet fırsat vermez" diyen Soylu, "Biraz önce başkanımız söyledi. Değişen iktidar değil muhalefet olacaktır. Bırakın iktidarı hak etmeyi muhalefeti bile hak etmeyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. Millet gereğini yerine getirecektir "diye konuştu.