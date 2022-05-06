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Soylu: İstanbul’u sığınmacılara kapattık

#Süleyman Soylu#Göçmen#Suriye
Soylu: İstanbul’u sığınmacılara kapattık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 760 bin olduğunu, 200 bin Suriyeliye de vatandaşlık verildiğini açıkladı.

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TGRT Haber’de konuşan Bakan Soylu, özetle şunları söyledi: “İstanbul’da toplam şu anda 500 bin kayıtlı Suriyeli var. İstanbul’da diğer rakam ikametli ve yabancı, yani bunda öğrenciler de var, yabancı firmalarda çalışanlar da var. Bunda mülteci olarak uluslararası korumada gelenler var. Valiliğin açıklamasında ikâmetliler de var. Özbekistanlı, Ukraynalı da, Alman da İrlandalı da var. Fabrikanda Suriyeliyi çalıştır, sömür, sigortasını yaptırma. Sonra ayak ayak üstüne at, ‘Ne olacak bu Suriyelilerin hali’ de. Bir milyon insan gidecek. Kim isyan edecek biliyor musun? O iş sahipleri. İstanbul’a sığınmacı almıyoruz. Sığınmacıya İstanbul’u kapattık. Biz bu politikadan sonuç alıyoruz.

1 MİLYON DÖNÜŞ PROJESİ

İdlib’te briket evleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. 4 merkezde 13 proje hazırladık. 40, 60 ve 80 metrekarelik evler planlanıyor. Bu evlerin finansmanı uluslararası yardım kuruluşlarından sağlanıyor. 250 bin ev planlanıyor. Buraya Türkiye’de şu anda geçici koruma statüsünde olan Suriyeliler gelecek. Sağlık ocağı, okul, AVM’ler, spor salonları var projelerde. Yani yaşam alanı oluşturuluyor. Biz bunu 1.5 - 2 yıldır çalışıyoruz. Buradan oraya gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşü sağlamalıyız. Şu ana kadar 500 bin kişi geri döndü.”

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#Süleyman Soylu#Göçmen#Suriye

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