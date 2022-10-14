Soylu: Etrafımızdaki coğrafyaya da huzur veren bir ülkeyiz

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çermik programının ardından Ergani ilçesine gelerek esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra AK Parti ilçe teşkilatında partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin huzur veren bir ülke olduğunu belirterek, "Sadece Diyarbakır’a değil etrafımızdaki coğrafyaya da huzur ve moral veren bir ülkeyiz. Hani terör örgütleri gelip esnaflardan haraç alıyorlardı. O günler hepsi bitti. Şimdi daha güzel günlerde yaşıyoruz. Bakın kültür yolu festivali yapılıyor. 10 binlerce insan o festival alanında. Millet huzuru özlemiş. Oh be, onun için Tayyip Erdoğan’a itimat edin. Tayyip Erdoğan’ın milletinin ve Allah’ın önünde eğilmekten başka, ondan güç istemekten başka herhangi bir gücü yok. Tayyip Erdoğan ve bu millet, onlara bir daha bu Müslümanlarla uğraşma fırsatı vermeyecek. Bu ülke için bu millet için çektiklerimizi yeni nesil çekmesin diye onlara bir fırsat vermeyelim. Dinimizle Kürtlüğünüzle gurur duyun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyun. İnşallah Türkiye olarak, hedeflerimize varacağız." dedi.



Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü Diyarbakır’a geleceğini belirterek, şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanımız hizmetlerle Diyarbakır’a geliyor. Diyarbakır’da söylediği söz, ortaya koyduğu düşünce, her biri ve her attığı adım sadece Türkiye’den değil, dünya coğrafyasından da takip ediliyor ve izleniyor. Bugün dünyanın saygı duyduğu bir lidere sahibiz. Buradaki dava arkadaşlarımız cumartesi günü kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Diyarbakır’da başım gözüm üstüne diyerek hem o size hem siz onu inşallah güzel bir buluşma ile bir araya gelinecek. Bizim en büyük gücümüz, birliğimizdir. Etrafımızdaki coğrafya ve dünyaya söyleyeceğimiz sözler var. Onun için Allah bizi size mahcup etmesin. 21 yıldır Tayyip Erdoğan bu ülkede büyük devrimler ortaya koymaktadır. Yaptıklarını bugün herkes seven de sevmeyen de oy veren de vermeyen de takdir etmek zorunda kalıyor. İstanbul’da Marmaray yapılırken, ’biz bunu istemiyoruz’ diyenler ilk önce geçiyorlar. Avrasya tüneli yapılırken ’ne gerek vardı’ diyenler şimdi en öne geçiyor. Bugün kendisi üreten bir Türkiye var. Tüm birlik ve beraberlik içerisinde birlikte ortaya koyalım."



İLÇE TEŞKİLATLARINI ZİYARET ETTİ



Soylu, beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile birlikte Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Bakan Soylu partililere hitaben yaptığı konuşmada, 28 Şubattan sonra insanların camilere gitmekten korkar olduğunu ifade ederek, "Bunu hep beraber yaşadık. Bu ülkede başörtü takanları ötekileştiren, bu ülkede ben Müslümanım diyenleri ötekileştiren bir anlayış söz konusuydu. Bugün insanlar rahat bir şekilde ben dindarım diyebiliyorlar. Bugün kimsenin kılık kıyafetine bakılmadan istediği yerden istediği hizmeti alabiliyor. Yetmedi insanları etnik kökenlerine göre ayrılıyorlardı. Bugün herkes ben Kürdüm diyebiliyor. Kimsenin kendisini gizlediği, ben Kürdüm ama diye başladığı cümleleri kullanmadığı bir Türkiye'yi 21'inci yüzyılın başlarından itibaren, geçmişte karşılaştığımız tecrübelerle beraber bugün Tayyip Erdoğan ortaya koydu." dedi.



’BİZ BİR SINAVDAYIZ’



Bakan Soylu, birçok konuda sınav verildiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Bugün batıda ne varsa Doğu, Güneydoğuda hemen hemen hepsi var. Biz bir sınavdayız. Neyin sınavındayız? Yokluk ile varlığın sınavındayız, zenginlik ile yoksulluğun sınavındayız, makam ile hiçliğin sınavındayız, tevazu ile kibrin sınavındayız. Bizim bir sorumluluğumuz daha var; İyilikleri anlatacağız, kötülüklerden sakındıracağız. Bize ne yetmez? Sadece Diyarbakır'ın huzur yetmez. Çünkü Diyarbakır sadece Diyarbakır değildir. Diyarbakır Erbil, Bağdat, Halep, Şam ile Ortadoğu ile Türkiye'nin her tarafı ile ilişki kurmuş kadim bir şehir. Bizim liderimiz bir devrim lideridir. Devrimleri gerçekleştirmiştir. Kimsenin yapılamaz dediklerini yapmıştır. Kimsenin gerçekleştiremediklerini gerçekleştirmiştir. Onun için bugün Allaha şükürler olsun. Terörün arkasında kim var? Terörün arkasında Amerika var. Bu kadar net söylüyorum. Bunu burada söylemiyorum. Her yerde söylüyorum. Son 2-3 yılda 2 milyar dolar PYD'ye yardım yaptı. Peki PYD kim? Alman istihbarat raporunda PKK'nın Suriye şubesi konumunda. Yani bir terör örgütüdür. Bütün bunlara karşı yıllarca diz çökertilen Türkiye bütün bunlara karşı dimdik ayakta. Buna hep beraber devam edelim. Diyarbakır'a her geldiğinde hem Diyarbakır'a hem tüm Türkiye'ye büyük mesajlar veren Cumhurbaşkanımız, Diyarbakır'a her geldiğinde eserler ve hizmetler ile gelen Sayın Cumhurbaşkanımız yine Diyarbakır'da bizlerle beraber buluşacak."



’HOLLANDADA FATURALAR 5 AY ÖNCE 200 EURO İKEN BUGÜN BİN EURO OLDU



Dün akşam Hollanda'ya gittiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Orada da bir Türk kardeşimiz Bakan. Ben onu ziyarete gittim. Adalet ve Güvenlik Bakanı orada herkesin huzurunda bana şunu söyledi; faturalar 5 ay önce 200 Euro'yken şimdi bin Euro oldu. Bütün dünya sıkıntı yaşıyor ama dünyayı ilk kez böyle yakaladık ve güçlü bir liderle yakaladık. Onlar patinaj yapacaklar Tayyip Erdoğan Türkiye’yi buradan bir fırsatla çıkaracak. Bizim bir tek kırmızı çizgimiz var; O da terördür. Terörünün dışında herkes istediğini söyleyebilir. Herkes istediğini ortaya koysun. Diyarbakır daha yeni başladı. Tarihsel olarak bütün zenginliklerini hem geleceğimize hem de coğrafyamıza nakş edecek. Bunu hep beraber nakş edeceğiz. Geçen gün burada icazet törenine katıldım. Eskiden öyle bir fotoğraf verilseydi kıyamet kopardı. İnadına vereceğiz. Vermeye de devam edeceğiz. 26 tane Hakkarili çocuğumuz bugün tıp fakültesini kazandı. Oh demeyeyim de ne diyeyim ben. Altyapımız kuvvetli olduğu için 1 yılda 150 milyardan 250 milyar dolara ihracatımız çıktı. Sırtlarını Amerika'ya dayamışlar korkuları yok. Oh, Çin'de üretimi yapıyor. Rusya'dan da enerjiyi alıyorlar. Sonra biz büyük devletiz diyorlar. Ne olacak bu kış kim donacak. Biz bugün Afganistan'a iyilik treni gönderiyoruz. Pakistan'da sel oldu. Daha 4-5 ayda ancak çekilir diyorlar. Gemi gönderiyoruz. Uçak ve tren köprüsü kurduk diye konuştu.