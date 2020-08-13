Soylu, ‘Cemil Bayık öldürüldü mü’ sorusuna şu yanıtı verdi: Türkiye’yi izlemeye devam edin

İçişleri Bakanı Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu’nun açılış programı sonrasında soruları yanıtlarken terörle mücadele konusunda da açıklamalarda bulundu. Soylu’nun açıklamaları özetle şöyle:

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

(‘Terör örgütü PKK elebaşılarından Cemil Bayık’ın Kuzey Irak’ta SİHA’yla öldürüldüğü’ iddiası) Terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Terörle mücadele konusunda tüm dünyaya tavsiyemiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni izlemeye devam etsinler.

(Bakanlığın vale ve değnekçilere ilişkin yönetmelik hazırlığı) Bunun standartları konusunda bir çalışmamız var. Salgın dolayısıyla çalışmamız gecikti, şimdi arkadaşlarımız tüm kurumlarla bir araya gelerek son şeklini verecek. Vatandaşımızın değnekçi tabiriyle bildiği, sokak başında 5 lira, 10 lira isteyen, bu olaylara biz zaman zaman müdahale ediyoruz. Çalışmalarımız bu anlayışı da tamamen ortadan kaldıracaktır. Birtakım kurumların vale sistemi ve hizmeti varsa, bunları sağlayabilme kabiliyetine sahip olacaktır. Aksi takdirde yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz, özel idarelerimiz emniyetimiz, jandarmamız var. Bu kurumlar ancak bu çerçevede yapılacak hizmetlere izin verecek.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde araç çekme meselesini standarda bağladık. Şimdi vale meselesini bir standarda bağlayacağız.

(Marmaris açığındaki Yunanistan kara sularında özel bir tekneye ateş açılması) Maalesef Yunan tarafı sadece bu tip olayları ortaya koymuyor. Göçmen botlarını acımasızca batırmak suretiyle dünyada yeni bir sürecin önünü açmış oluyor.

AVRUPA YUNANİSTAN’A HADDİNİ BİLDİRSİN

Benim şaşkınlığım Yunan tarafına değil, benim şaşkınlığım insan hakları, özellikle göçmen hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa’ya. Bunu kapatmak ve üzerini örtmek için uyduruk bir teşkilat kurmuşlar. Adı da Frontex. Kabahatlerini ve yaptıkları insanlık dışı eylemlerini engellemek, daha doğrusu örtmek için ortaya koydukları bir teşkilat. Bizim de bu teşkilat ile ortak iş yapmamızı istiyorlar. Yani cinayetlerine, kabahatlerine, insanlara acımasızca katledebilme konusunda attığı adımlara bizi de ortak etmek istiyorlar. Bu da kabul edilebilir bir durum değildir. Ben insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa’yı, Yunanistan’ın yaptıkları konusunda hem uyarmaya hem had bildirmeye davet ediyorum.”

AMANOSLAR’DA 97 TİMLE OPERASYON

Bakan Soylu toplantıda “Bugün 1448 personelimiz Amanoslar’da Yıldırım-5 operasyonuna başladı” dedi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da operasyonla ilgili şu bilgiler verildi: “Operasyona Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay-Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1448 personel, 97 operasyonel tim görev almaktadır. Yurtiçinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiş, 30 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat ele geçirilmiştir.” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı’na katıldı ve ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörle mücadelede önemli açıklamalar yapan Soylu programın ardından önümüzdeki hafta emekli olacak, terör operasyonlarında görev alan Joker isimli köpeği sevdi.