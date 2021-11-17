Soylu: Casusluk şüphesi var

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Soylu, İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunu görüntüleyen İsrailli Mody ve Natali O. çifti ile yanlarındaki İhsan A.'nın tutuklanması ile ilgili de şöyle konuştu: “Birtakım çekimler yaparken Sayın Cumhurbaşkanımızın konutunu da çekmişler. Sadece bununla da yetinmemişler aynı zamanda buraya yoğunlaşmışlar. Bununla da yetinmemişler aynı zamanda işaretlemişler. Bunu orada gören güvenlik unsurları, meseleye müdahale etti. İş, eldeki bilgilerle savcılıklara intikal etti. Burada da savcılıklar kanun, hukuk çerçevesinde bir değerlendirme ortaya koydular, tutuklama gerçekleşti. Bundan sonraki süreç, mahkeme sürecidir. 'Siyasal ve askeri casusluk' suçu diyebileceğimiz bir değerlendirme var.”