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Soylu: Casusluk şüphesi var

#Süleyman Soylu#Çamlıca Kulesi#Casusluk
Soylu: Casusluk şüphesi var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye'de terörist sayısı artık çok az seviyelere düşmüştür. Şu anda Eren Operasyonları, toplam 5 bin 611 kahramanımız tarafından yürütülüyor. Hava şartlarına bakmadan kış boyunca sürdürülecektir. Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık ve bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz” dedi.

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Soylu, İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunu görüntüleyen İsrailli Mody ve Natali O. çifti ile yanlarındaki İhsan A.'nın tutuklanması ile ilgili de şöyle konuştu: “Birtakım çekimler yaparken Sayın Cumhurbaşkanımızın konutunu da çekmişler. Sadece bununla da yetinmemişler aynı zamanda buraya yoğunlaşmışlar. Bununla da yetinmemişler aynı zamanda işaretlemişler. Bunu orada gören güvenlik unsurları, meseleye müdahale etti. İş, eldeki bilgilerle savcılıklara intikal etti. Burada da savcılıklar kanun, hukuk çerçevesinde bir değerlendirme ortaya koydular, tutuklama gerçekleşti. Bundan sonraki süreç, mahkeme sürecidir. 'Siyasal ve askeri casusluk' suçu diyebileceğimiz bir değerlendirme var.”

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#Süleyman Soylu#Çamlıca Kulesi#Casusluk

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