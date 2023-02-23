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Soylu: Ağır hasarlı binalara giriş yasak

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#Süleyman Soylu#Deprem Bölgesi#Ağır Hasarlı Yapı
Soylu: Ağır hasarlı binalara giriş yasak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 07:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşya almak için ağır hasarlı evlere kısa süreli de olsa girişlerin kesinlikle yasak olduğunu belirterek, “Hem AFAD hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız eşya yardımı yapacak” dedi.

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Bakan Soylu, Hatay İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde yaptığı açıklamada, kentte kaldırılmamış 5 enkaz olduğunu söyledi. Soylu, “Son deprem olmasaydı, bu çalışma sonuçlanmış olacaktı” dedi.

HASAR İTİRAZI

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Soylu, şöyle devam etti: “Bu sonuçlar nihai değil, itiraz edilebilir. Orta hasarlı bir binası olan vatandaşın itirazı üzerine binası tekrar incelenebilir. Evi az hasarlı olan bir vatandaşımız, tekrar değerlendirilmesini isterse ekipler tekrar oraya gidecektir. Tam tersi de olabilir. Acil yıkılacak binalara girilmesi yasaktır. 'Eşyam var, 1 saat gireyim' gibi bir durum söz konusu değildir. 300 bin çadır dağıtıldı.2 ayın sonunda 100 bin konteynerle şehirde yaşam başlayacaktır.”      

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#Süleyman Soylu#Deprem Bölgesi#Ağır Hasarlı Yapı

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