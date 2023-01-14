Soylu: 185 terör eylemi engellendi

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Soylu terörle mücadele ve asayişle ilgili şöyle konuştu:

-18 DEAŞ BOMBACISI YAKALANDI: “Sınır ötesinde DEAŞ’la göğüs göğüse mücadele veren tek ülkeyiz. İçerimizde de sadece 2022’de 18 DEAŞ bombacısını yakalayıp etkisiz hale getirdik. Birçok belge ele geçirip o belgelerden hareketle çok önemli operasyonlar gerçekleştirdik.

-KADINA YÖNELİK ŞİDDET: Hemen her kadın cinayetinin öncesinde mutlaka bir şiddet süreci vardır. Onun için bu boşanma meselesini gözlem içine alıp bakmak atacağımız en temel adımlardan biridir. 2022’de, 6284 Sayılı Kanun kapsamında 273 kadın cinayeti yaşadık. 2015’te bu sayı 360’tı, genel bir azalış var.

-SEÇİM GÜVENLİĞİ: Seçim dönemini manipüle etmek isteyen çok anlayışla karşı karşıya kalacağınızı unutmayınız. Seçimin güvenliği jandarma ve polisimize emanettir.”