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Soylu: 185 terör eylemi engellendi

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#Süleyman Soylu#Terör Eylemi#15 Temmuz
Soylu: 185 terör eylemi engellendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 07:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, il emniyet müdürleri toplantısında “DHKP-C, TKP/ML, MLKP, MKP bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir. Şehirlerde de 15 Temmuz’dan sonra çok önemli darbeler vurulmuştur” dedi.

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Soylu terörle mücadele ve asayişle ilgili şöyle konuştu:

-18 DEAŞ BOMBACISI YAKALANDI: “Sınır ötesinde DEAŞ’la göğüs göğüse mücadele veren tek ülkeyiz. İçerimizde de sadece 2022’de 18 DEAŞ bombacısını yakalayıp etkisiz hale getirdik. Birçok belge ele geçirip o belgelerden hareketle çok önemli operasyonlar gerçekleştirdik. 

-KADINA YÖNELİK ŞİDDET: Hemen her kadın cinayetinin öncesinde mutlaka bir şiddet süreci vardır. Onun için bu boşanma meselesini gözlem içine alıp bakmak atacağımız en temel adımlardan biridir. 2022’de, 6284 Sayılı Kanun kapsamında 273 kadın cinayeti yaşadık. 2015’te bu sayı 360’tı, genel bir azalış var. 

-SEÇİM GÜVENLİĞİ: Seçim dönemini manipüle etmek isteyen çok anlayışla karşı karşıya kalacağınızı unutmayınız. Seçimin güvenliği jandarma ve polisimize emanettir.”

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#Süleyman Soylu#Terör Eylemi#15 Temmuz

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