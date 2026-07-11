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‘Söylemezler’e operasyon

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#Söylemezler Operasyonu#Mehmet Faysal Söylemez#Suç Örgütü
‘Söylemezler’e operasyon
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 07:00

İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Mehmet Faysal Söylemez’in yaptığı ve kamuoyunda ‘Söylemezler’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’ne, örgüt yöneticisi ve üyesi olduğu anlaşılan 11 şüpheliye ilişkin, yağma suçundan, yakalama ve gözaltı, 13 adres için de arama ve el koyma talimatı verildi.

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Soruşturma kapsamında, söz konusu örgütün, ticari işletmeler ve malvarlığı bulunan şahısları hedef seçtiği öne sürüldü. Örgütün, irtibata geçtikten sonra taleplerin karşılanmaması halinde ise tehdit, cebir, baskı, kurşunlama yöntemlerine başvurdukları, ayrıca örgütün geçmişten gelen silahlı kapasitesi ve kamuoyundaki korkutucu gücünü kullanarak mağdurları belirledikleri parayı ödemeye zorladıkları iddia edildi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara ve İzmir’de dün sabah gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 176 adet tabanca fişeği, 1 adet balistik yelek, 1 milyon 458 bin 800 TL, 39 bin 200 Euro, 26 bin 900 dolar, muhtelif sayıda örgütsel doküman, dijital materyallere el konuldu. 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 4 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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‘Söylemezler’e operasyon

Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda paralar da ele geçirildi.

 

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#Söylemezler Operasyonu#Mehmet Faysal Söylemez#Suç Örgütü

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