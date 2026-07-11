‘Söylemezler’e operasyon

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Soruşturma kapsamında, söz konusu örgütün, ticari işletmeler ve malvarlığı bulunan şahısları hedef seçtiği öne sürüldü. Örgütün, irtibata geçtikten sonra taleplerin karşılanmaması halinde ise tehdit, cebir, baskı, kurşunlama yöntemlerine başvurdukları, ayrıca örgütün geçmişten gelen silahlı kapasitesi ve kamuoyundaki korkutucu gücünü kullanarak mağdurları belirledikleri parayı ödemeye zorladıkları iddia edildi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara ve İzmir’de dün sabah gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 176 adet tabanca fişeği, 1 adet balistik yelek, 1 milyon 458 bin 800 TL, 39 bin 200 Euro, 26 bin 900 dolar, muhtelif sayıda örgütsel doküman, dijital materyallere el konuldu. 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 4 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda paralar da ele geçirildi.