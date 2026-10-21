'Söylemez kardeşler' iddianamesi hazır: Bülent Börekçilik'in sahibine hisse tehdidi, iş insanına silahlı saldırı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Bülent Börekçilik’in sahibi Rıdvan Adıyaman’ın şirket hisseleri nedeniyle tehdit edildiği, iş insanı Nedim Kaya’dan ise para istendiği ve örgütün taleplerinin karşılanmaması üzerine Kaya’nın evinin önünde silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede, kamuoyunda 'Söylemezler Organize Suç Örgütü' olarak bilinen yapılanmanın özellikle ticari faaliyetlerde bulunan iş insanlarını hedef aldığı, ekonomik uyuşmazlıkları örgütsel faaliyetlere dönüştürerek tehdit, baskı ve cebir yöntemleriyle haksız menfaat temin ettiği, örgüt adına hareket eden kişiler aracılığıyla mağdurlar üzerinde korku ve sindirme politikası uyguladığı yönündeki bilgiler üzerine kapsamlı araştırma ve inceleme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Haberin Devamı

İddianamede, Söylemezler Organize Suç Örgütü’nün Mehmet Faysal Söylemez liderliğinde; Ahmet Söylemez, Mehmet Emrah Ateş, Atik Söylemez, B.E., G.A.E., D.D. ve Murat Bağdaş ile birlikte hareket ettiği belirtildi. Tehdit ve baskı içerikli eylemlerin bu kişiler aracılığıyla gerçekleştirildiği öne sürülen iddianamede, örgüt mensuplarının geçmiş yıllarda yaşadıkları hukuki sorunları eski Cumhuriyet Savcısı İ.B aracılığıyla çözüme kavuşturdukları ve yargı süreçlerine müdahale ettikleri ayrıca örgütün, cebir ve şiddet yoluyla oluşturduğu nüfuzun yanı sıra yargı ve kolluk birimlerini etkilemeye çalışarak kamu kurumlarının işleyişine zarar verecek faaliyetlerde bulunduğuna yer verildi.

İLK EYLEMDE RIDVAN ADIYAMAN’A YÖNELİK TEHDİT İDDİASI

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamedeki ilk eylemde, şüpheliler Hasan Silahtaroğlu ile Bülent Börekçilik’in ortağı Zeki Tutal’ın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Rıdvan Adıyaman’ın yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerini finansal açıdan zayıflatmaya yönelik planlı faaliyetlerde bulundukları belirtildi. Hileli ticari işlemler ve şirket kaynaklarının amacı dışında kullanılması suretiyle şirketlerin mali yapısını bozmayı ve Adıyaman’ı ekonomik açıdan güçsüz duruma düşürmeyi hedefledikleri yönünde kuvvetli delil ve emarelere ulaşıldığı ifade edildi.

Haberin Devamı

İddianamede, Hasan Silahtaroğlu ile Zeki Tutal’ın Söylemezler Organize Suç Örgütü olarak bilinen yapılanmayla irtibat kurarak örgütün korkutucu gücünden yararlandıkları, Bülent Börekçilik’in sahibi Rıdvan Adıyaman ve aile bireylerine yönelik ölüm tehditlerinde bulundukları, Adıyaman’ı şirket hisselerini devretmeye zorladıkları ve şirket üzerinde hâkimiyet kurmayı amaçladıkları belirtildi. Dosya kapsamında ifadesine başvurulan Gizli Tanık söz konusu eylemlerin Söylemezler Organize Suç Örgütü tarafından gerçekleştirildiğini, örgütle irtibatlı olduğu belirtilen Murat Bağdaş’ın anlatımlarından öğrendiğini ifade etti. Gizli tanık, Rıdvan Adıyaman’ın malvarlığının ele geçirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğünü ve bu tür eylemlerin Atik Söylemez tarafından organize edildiğini bildiğini de anlattı.

Haberin Devamı

İKİNCİ EYLEMDE NEDİM KAYA’YA SİLAHLI SALDIRI

Hazırlanan iddianamenin ikinci eyleminde ise iş insanı Nedim Kaya’nın ekonomik gücü nedeniyle hedef seçildiği belirtildi. İddianamede, Kaya’dan çeşitli aracılar vasıtasıyla örgütün adı kullanılarak para istendiği, taleplerin karşılanmaması üzerine önce silahlı saldırı düzenlendiği, ardından yeniden tehditlerde bulunularak ikametine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

İddianamede, Nedim Kaya’nın daha önce de aynı suç örgütü tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıya maruz kaldığı, sonrasında örgüt mensuplarıyla aracılar vasıtasıyla uzlaşma sağladığını belirtmesine rağmen kendisinden yeniden para talep edildiği ve silahlı saldırı düzenlendiği kaydedildi. Bu durumun, örgütün Kaya üzerindeki baskısını süreklilik halinde devam ettirdiği yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Haberin Devamı

ÖRGÜT’ÜN AİLE BAĞLARI VE AKRABA İLİŞKİLERİ TEMELİNDE GÜÇLENDİĞİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, Söylemezler Organize Suç Örgütü’nün güncel yönetim ve sevk idaresinin Mehmet Faysal Söylemez tarafından yürütüldüğü, Atik Söylemez’in saha yapılanmasının koordinasyonunda görev aldığı, Ahmet Söylemez ile Mehmet Emrah Ateş’in yönetim kadrosu ve icra birimleri arasında koordinasyonu sağladığı, Murat Bağdaş’ın ise lojistik destek, araç temini ve örgüt mensupları arasındaki irtibatın sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

İddianamede, örgütün asli yönetim kadrosunda yer almadıkları belirtilen Hasan Silahtaroğlu ile Zeki Tutal’ın ise kişisel ve ticari menfaatleri doğrultusunda örgütle irtibat kurdukları ve örgütün nüfuzundan yararlanarak Rıdvan Adıyaman üzerinde baskı oluşturmaya çalıştıkları öne sürüldü. Örgütün aile bağları ve akrabalık ilişkileri temelinde şekillenen hiyerarşik yapısının örgütsel bağlılığı ve sürekliliği güçlendirdiği değerlendirilirken, geçmişte veya günümüzde kamu kurumlarında görev yapan bazı kişilerle kurulan ilişkiler aracılığıyla adli ve idari süreçler üzerinde nüfuz oluşturulmaya çalışıldığına ilişkin bilgilere de yer verildi.

Haberin Devamı

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA FARKLI ORANLARDA HAPİS İSTEMİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 şüphelinin de ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi. Örgüt lideri Mehmet Faysal Söylemez'in 'Örgüt Kurma', ' Nitelikli Yağmaya Teşebbüs' ve '6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet' suçlarından 30 yıldan 48 yıla kadar kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ahmet Söylemez, Atik Söylemez, Mehmet Emrah Ateş ve Murat Bağdaş'ın 'Örgüte Üye Olma' ve 'İki Kez Nitelikli Yağmaya Teşebbüs' suçlarından her biri için ayrı ayrı 22 yıldan 35 yıla kadar Hasan Silahtaroğlu ve Zeki Tutal’ın ise 'Örgüte Yardım Etme' ve 'Nitelikli Yağmaya Teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı 12 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede ayrıca İ.B.G.A.E., B.E. ve D.D. hakkında “nitelikli yağma” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.