Söylediğimizin arkasındayız

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şunları aktardı: “PKK için son yaklaşmıştır. Silah varsa siyaset yoktur. MHP siyasetteki tutarlılık ve ahlaki çizgisinden kopmadan, dün söylediklerini bugün tekzip edecek zaaf emaresi göstermeden milli birlik ve kardeşliğin müdafaasından yanadır. Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Utanacak, sıkılacak ve mahcubiyet duyulacak bir açığımız yoktur. Biz gelecek seçimlerin hesabını değil, geleceğin süper güç Türkiye’sinin hedef ve hesabındayız. Oyumuz artıyormuş, oyumuz azalıyormuş, vatan tehdit altındayken oy ve seçim endişesiyle başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma ve aşağılanma halidir. Terörün bitmesi milli ülküdür. Bu ülkü siyasi namus simgemizdir.

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KÜRTLER VE ALEVİLER CANIMIZ

Kürtler de Aleviler de bizim canımız, cananımız, kardeşimiz ve milli birliğimizin ana damarlarıdır. Bizim anımız ve acımız bir olduğu kadar, geleceğimiz bir, dostumuz bir, düşmanımız da aynıdır. Ayrımız, gayrımız hiç yoktur. Kalplerimizi tekleştirip kafa kafaya vererek birbirimize sarılmalı, nifak cephesini yerle bir etmeliyiz.”

MESLEĞİNİ BIRAK

MHP Lideri Bahçeli, grup toplantısı sonrasında “Çözüm süreci konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?” sorusunu yönelten gazeteciye, “Bir defa basın mensubu kardeşlerim Türkiye’yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak” karşılığını verdi.