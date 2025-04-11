Soykan ve Ağırel adli kontrolle serbest

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında Bank Pozitif, PayFix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork dahil 21 kişi 18 Mart’ta tutuklanmıştı.

KARA PARA ZANLISI ŞİKÂYET ETTİ

Erkan Kork’un da arasında bulunduğu şüphelilerin PayFix ödeme sistemi üzerinden yurtdışındaki bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesini sağladığı ve elde edilen yasadışı geliri, banka kurup, TV kanalı satın alarak akladığı öne sürülmüştü. Erkan Kork’un ifadesinde “Flash TV’nin tarafımdan alınmasını engellemek ve bu süreci baltalamak adına iştirak halinde beni ve şirketlerimi karalayıcı haberler yaptıklarını düşünüyorum. Şikâyetçiyim” dediği öğrenildi.