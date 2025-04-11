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Soykan ve Ağırel adli kontrolle serbest

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#Timur Soykan#Murat Ağırel#Tutuklama Talebi
Soykan ve Ağırel adli kontrolle serbest
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 07:00

Gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel, ‘yasadışı bahis’ ve ‘kara para aklama’ suçundan tutuklanan Flash TV’nin sahibi Erkan Kork ve başka şirket yöneticilerinin yaptığı suç duyurusu üzerine ‘tehdit’ iddiasıyla gözaltına alındı. Soykan ve Ağırel, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından, “şantaj” suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Soykan ve Ağırel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında Bank Pozitif, PayFix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork dahil 21 kişi 18 Mart’ta tutuklanmıştı.

KARA PARA ZANLISI ŞİKÂYET ETTİ

Erkan Kork’un da arasında bulunduğu şüphelilerin PayFix ödeme sistemi üzerinden yurtdışındaki bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesini sağladığı ve elde edilen yasadışı geliri, banka kurup, TV kanalı satın alarak akladığı öne sürülmüştü. Erkan Kork’un ifadesinde “Flash TV’nin tarafımdan alınmasını engellemek ve bu süreci baltalamak adına iştirak halinde beni ve şirketlerimi karalayıcı haberler yaptıklarını düşünüyorum. Şikâyetçiyim” dediği öğrenildi.

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#Timur Soykan#Murat Ağırel#Tutuklama Talebi

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