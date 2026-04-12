Soygunu babası ortaya çıkarttı

Haberin Devamı

BARTIN Adliyesi’nde zabıt kâtibi olarak görev yapan O.Ç. (28), 2024 yılında Ankara Adliyesi’ne tayin oldu ve Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görev yapmaya başladı. Ancak genç zabıt kâtibi, son günlerde durgunlaşmış, ailesinden uzaklaşarak içine kapanmaya başladı. Bu durumdan şüphelenen babası, 4 Ocak günü oğluyla bir araya gelerek, oğlundaki değişimi anlamaya çalıştı.

Görüşme sırasında O.Ç., babasına, “Baba ben bir hata yaptım” diyerek, yaptıklarını anlattı. O.Ç., “Dosyalara gelen emanet paraları kullanıp daha sonra yerine koymak üzere aldığını, işin içinden çıkamadığını belirterek, bu paraları yerine koymak için kendisinden yardım istedi. Baba, oğluyla birlikte, 6 Ocak günü Ankara Adliyesi’ne gelerek, yazıişleri müdürü ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından O.Ç. hakkında ihbarda bulunuldu. Savcılık, adliye çalışanı hakkında soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

‘ÇANTAYA KOYARAK ÇIKARTIYORDUM’

Şüpheli olarak ifadesi alınan O.Ç., adliyedeki görevinin, soruşturmalar kapsamında kolluk tarafından kendisine teslim edilen paraları, Adli Emanet Bürosu’nda görevli personelle, bankaya götürerek yatırmak olduğunu anlatarak, “Ankara Adliyesi’nde göreve başladığımda kredi kartı borcum epey fazlaydı, Ankara’ya geldikten sonra da borçlarımı ödeyemez oldum. Görev yaptığım yerde bize getirilen adli emanet paralarını kullanabileceğim aklıma geldi, bu paraları sanal bahis sitelerinde kullanarak borçlarımı ödeyebileceğimi düşünmüştüm ancak aldığım paraları sanal bahiste de kaybettim. Kolluk tarafından bize verilen soruşturma dosyalarına konu emanet paralarını kimse görmeden çantaya koyarak adliyeden çıkarıyordum. Bazen ATM’den banka hesabıma yatırıyordum, bazen de nakit olarak kullanıyordum” dedi.

31 DOSYADAN BİNLERCE LİRA ALDI

Başlatılan soruşturma kapsamında O.Ç., tutuklanarak cezaevinde konuldu. Yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilen O.Ç. hakkında savcılık, ‘zincirleme şekilde zimmet’ suçundan Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Hazırlanan iddianamede şüpheli zabıt katibinin 31 farklı dosyadan farklı zamanda toplamda 518 bin 220 TL, 350 dolar, 60 sterlin aldığı tespit edildi.

Haberin Devamı

Kolluğun getirdiği paraların şüpheli tarafından kendi hesaplarına aktarıldığı, şüphelinin atılı suçlamayı ikrar ettiği ve kamu zararını gidermek istediğini beyan ettiği belirtilen iddianamede, “Şüphelinin farklı tarihlerde yukarıda sıralanan soruşturma dosyalarından ve toplamda 501 bin 220 TL, 350 dolar ve 60 sterlin parayı zimmetine geçirdiği ve kamu zararına neden olduğu, şüpheli müdafine söz konusu kamu zararını gidermek üzere tebligat yapıldığı, söz konusu kamu zararının giderildiği, böylece şüphelinin soruşturma aşamasında zincirleme şekilde işlemiş olduğu zimmet suçuna ilişkin kamu zararını gidermek suretiyle etkin pişmanlıkta bulunduğu anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.