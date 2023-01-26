Soyguncu dehşeti

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Manken ve oyuncu Nilüfer Kurt, İstanbul Ataköy’deki evinde geçen pazar günü sabaha karşı rahatsız olan kızını kontrol etmek için yatağından çıktı. Ayağa kalktığında salonda bir ışık fark etti. Hasta olan kızının ilaç aradığını düşündü ve ışığa doğru yürüdü. Salona girdiğinde elleri silahlı 2 kişiyi karşısında buldu. Nilüfer Kurt’un göz göze geldiği hırsızlardan biri tabancasını çekip mermiyi namluya sürdü. Diğer hırsız ise sesini çıkarmamasını söyledi. Yerinden bile kımıldayamayan Kurt, hırsızların evden laptop, telefon ve çantasını alarak çıkışını izledi. Kurt, polisi arayarak yardım istedi. Hırsızların aldığı çanta ise içi boşaltılmış halde yol kenarında bulundu. Polis soyguncuları bulmak için bölgedeki kamera görüntülerini topladı.

‘SUSMAMI İSTEDİLER’

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Nilüfer Kurt, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kurt, paylaşımında, “Sevgili dostlarım, pazar sabahı 05.30 sırlarında silahlı 2 soyguncu evime girdi. Uyandım ve onlarla karşılaştım. Evi soymuşlardı ve benden susmamı istediler. Uzatmayacağım, neyse ki bize zarar vermeden gittiler. Evde evlatlarım vardı. Beni bilen bilir, ancak evlatlarıma zarar gelmediği için şükrediyorum” dedi.