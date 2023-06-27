Sovyet askerleri kurşuna dizmişti: 86 yıl sonra mezarında

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Artvin’in Hopa ilçesinden göç ettiği Gürcistan'da yaşayan 3 çocuk babası Hasan Dişli, 22 Kasım 1937 tarihinde yaşadığı evine dönmedi. Natalie Dişli, kendi imkânlarıyla eşini aramaya başladı. Arama ve yardım taleplerinden sonuç alamayan kadın, kayıp eşinin en son Geolia semtinde tartıştığı Sovyetler Birliği rejim askerlerince kaçırıldığını öğrendi. Natalie Dişli'ye, aradan geçen zamanda izini sürdüğü eşinin, Kazakistan'da tutulduğu hapishanede akciğer yetmezliğinden öldüğü bilgisi verildi. Ancak bu bilgiye inanmayan Dişli, arayışlarını sürdürdü, kayıplara karışan eşine ulaşamadan 1967 yılında hayatını kaybetti.

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TOPLU MEZARDAN ÇIKTI

Dişli çiftinin 3 çocuğu, vasiyeti üzerine annelerinin yarım kalan aramalarını devam ettirdi. Elleri bağlanan babalarının, askerlerce kurşuna dizilip öldürüldüğü bilgisine ulaşan çocuklar, bu kez cenazesinin bulunması için girişimlerde bulundu, ancak bir sonuca ulaşamadı. Gürcü yetkililerden Geolia semtinde 2019 yılında yapılan bir inşaat kazısında toplu mezar bulunduğunu öğrenen aile fertleri, yaşadıkları farklı ülkelerden Gürcistan'a gelerek DNA örneği verdi. DNA sonucunda 3 kurşun girişi olan kafatası ve bazı kemiklerin Dişli’ye ait olduğu tespit edildi.

KAFASINDA 3 KURŞUN GİRİŞİ

Hasan Dişli’nin gelini Yeter Dişli “Moldova’da Hasan Dişli’nin 2 kızı var; oraya gidip genetik analiz alındı. Benim çocuklarımdan da ve diğer aileden DNA örneği verildi. Kemiklerin Hasan Dişli’ye ait olduğu ortaya çıktı. Gerekli raporlarımız hazır olduğu için mahkeme cenazemizi bize verdi. Kayınpederimin kafasında 3 kurşun girişi vardı. Öyle öldürmüşler. Şimdi cenazeyi getirdik, çocuğunun yanında toprağa verdik” dedi.

‘ARTIK RUHU HUZUR BULDU’

Kemiklerin kendilerine teslim edilmesini isteyen aile, yaşanan gelişme sonrası dava açtı. Dava sürecinde Hasan Dişli'nin oğlu Yakup Dişli de 2 yıl önce Gürcistan'da yaşamını yitirdi. 4 yılı aşkın süren dava sonucunda mahkeme, kemiklerin aileye verilmesine karar verdi. Teslim alınan Hasan Dişli’nin kemikleri, Türk din görevlisi eşliğinde Gürcistan’da düzenlenen törenle, oğlu Yakup Dişli'nin mezarı yanına defnedildi. Kendisinden geriye 2 kızı ve torunları kalan Hasan Dişli, 86 yıl sonra gerçek mezar taşına kavuşturuldu. DNA örneği veren Hasan Dişli’nin torunu Ulvi Dişli, “Baba-oğul artık yan yana koyun koyuna yatacaklar; mekânları cennet olsun. Dedemizin ruhu sonunda huzur buldu. Şimdi artık bir kabri var” dedi.

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‘BÖLGEDE 250 CESET BULUNMUŞ’

Diğer torun Valeri Dişli de “86 sene geçti. Bir inşaat kazısı sonrası bu cesetler bulundu. Bölgede 250 ceset bulunmuş. Biz DNA testi verdik. Yüzde 99.99 bu benim babamın babası Hasan Dişli. Mahkeme süreci sonrası kemikler bize verildi. Dedemizi Allah'ın emri ile babamın yanında toprağa veriyorum. Dedem işten gelirken o gün dükkânda sıraya girmiş, söylediği bir laf için askerlerce alıkonulmuş ve 2 gün sonra kurşuna dizilmiş. Şimdi artık bir mezarı var. Baba ve oğlu, 86 yıl sonra tekrar birbirine kavuştu” diye konuştu.