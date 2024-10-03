Şova adliyede devam etti... ‘Vergi Kanunu’na muhalefet’ suçundan ifade verdiler

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“KARA para aklama” iddiasıyla gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çifti, 5 Kasım 2023’de tutuklanmıştı. Polat çiftinin de arasında bulunduğu 28 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianamede Polat çiftinin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlarından 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Dilan Polat, tutukluluk halinin devamına karar verilmesine yapılan itiraz üzerine üst mahkemece, MASAK raporunun içeriği dikkate alınarak 9.5 ay sonra 19 Ağustos 2024’te tahliye edilmişti. Engin Polat ise 6 Eylül 2024’te ilk duruşmanın 3’üncü gününde yargılamayı yapan Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edilmişti.

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Polat çifti, Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz olarak yargılanmaları devam ederken bu kez “Vergi Kanunu’na muhalefet” suçundan adliyelik oldu. Vergi Kanunu’na muhalefet ettikleri gerekçesi ile haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat çifti dün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek ifade verdi.

‘ENERJİM SANA GEÇSİN’

Dilan Polat, avukatları Sevinç Horoz ile adliyeye giriş yaptıkları ve savcılık katında ifade için beklediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sabah erken saatlerde adliye giden Dilan Polat, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Polat, bu anları da sosyal medyasından paylaştı. Eşi Engin Polat ile bir videosunu paylaşan Dilan Polat, “Günümüz güzel olsun bir tane şans öpücüğü ben sana vereyim mi kocacığım, enerjim geçsin. İnşallah güzel bir gün diliyorum” dedi.

Polat, avukatı Sevinç Horaz ile yaptığı paylaşımda ise “Sevinç’im, günaydın enerjin bol olsun bugün, bol değil ama bol olsun. Gireceğiz, gideceğiz değil mi?” diye sordu. Av. Horoz’un “Hemen bitecek işimiz” diye yanıt vermesi üzerine Dilan Polat da “Sonra eve götür bizi” diye konuştu.

İfade için sırasına beklediği anı da paylaşan Dilan Polat, “Bekliyorum şimdi, bir kahve içebilecek vaktim varmış kahvemi içeceğim kendime geleceğim” dedi.