Şov bitti... Yargı başlıyor

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2016’da İngiltere’de kurulan Onlyfans adlı platform içerik (fotoğraf, video) paylaşımı yoluyla kullanıcılarına gelir sağlıyordu. Aboneler, buradaki içerik üreticilerine aylık bir ücret ödeyerek o kişinin paylaştığı fotoğraf, video ve diğer paylaşımlara erişim sağlıyordu. Savcıya göre platformda her tür içerik yayınlanabilse de özellikle yetişkin cinsel içerikleriyle ünlenmişti.

BAZI ŞÜPHELİLER FİRARİ

Türkiye’de bu platforma erişim 7 Nisan 2024’te mahkeme kararıyla engellendi. Ancak VPN üzerinden girişler devam ediyordu. İstanbul Emniyeti, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün bu konuda hazırladığı raporla harekete geçildi. Rapora göre şüpheliler bu platforma yönelik yönlendirici ve özendirici paylaşımlar yapıyor, bazı cinsel içerikli video ve fotoğrafları da herkese açık internet ortamlarında paylaşıyorlardı. Savcılık MASAK’tan bu kişilerin hesap hareketlerine dair de rapor istedi. Gelen raporda zanlılardan sadece birinin hesabında son üç yılda 73 milyon lira yakın işlem hacmi tespit edildiği yer aldı. Savcılık, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘bu örgüte üye olma’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından başlayan soruşturmada 27 kişi gözaltına alındı, bazı şüpheliler ise yurtdışında olduğu için henüz yakalanamadı. Bu firariler arasında Hülya Avşar’ın programındaki röportajıyla soruşturma birimlerinin dikkatini çeken ve soruşturmayı başlatan işaretlerden biri olan Merve Taşkın da var. İddianameye göre Taşkın, 2021’de de aynı suçlamayla yargılanıp ceza almış ancak aynı yayınları yapmaya devam etmiş.

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YAZIŞMALAR DA DELİL

Bu 27 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Aklama Suçları Bürosu’ tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 27 kişi hakkında ‘malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ve ‘müstehcen yayınlara aracılık etmek’ suçlarından 10’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Örgüt suçlamasından ise takipsizlik verildi. Şüphelilerin bir kısmı “Para kazanmak için yapmıştım, suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım” diyerek kendilerini savundu. Savcılık şüphelilerin telefon incelemesinden çıkan Telegram ve WhatsApp yazışmalarını da aleyhlerine delil olarak dosyaya koydu.