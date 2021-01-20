Sosyolojinin unutulmaz ismine veda

Sosyoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Vergin, Müşerref- Mahmut Conker çiftinin çocuğu olarak 21 Eylül 1941’de İstanbul’da dünyaya geldi. Atatürk’ün çocukluk arkadaşı olan Nuri Conker’in oğlu diplomat Mahmut Conker İstanbul Park Otel’den atlayarak intihar etti. Bunun üzerine Müşerref Hanım ikinci evliliğini Büyükelçi Nureddin Vergin’le yaptı.

Nur Vergin’in öz dedesi Nuri Conker, “Atatürk’e, ‘Kemal’ diye hitap edebilen tek kişi” olarak anılırken, Nureddin Vergin’in babası Cevat Paşa da son Halife Abdülmecit Efendi’nin yakınıydı.

Üvey babası Nureddin Vergin’in soyadını alan Nur Vergin gençliğinin büyük bir kısmını yurtdışında geçirdi.

SORBONNE YILLARI

Fransa’da eğitim gördüğü 1970-1972 yılları arasında Fransız Radyo ve Televizyon Kurumu’nda çalıştı. Yükseköğrenimini sosyoloji alanında Paris Sorbonne Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Türkiye’ye döndü ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde asistan olarak göreve başladı. Daha sonra sosyoloji alanında doktora yapan Vergin, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde ‘doçent’ olarak göreve başladı. Bu yıllarda Diyarbakır, Van, Mersin ve İstanbul-Gültepe’de köy ve gecekondu araştırmaları yaptı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde profesörlük unvanını aldı. Ayrıca Bilkent ve Marmara Üniversiteleri’nde de öğretim üyeliği yaptı.

PARİS’TEN EREĞLİ’YE

Öğrencilik döneminde Zonguldak Ereğli’de saha çalışmaları yapan Vergin, çalışmaları sonucu ayrıca, ‘Siyasetin Sosyolojisi’, ‘Türkiye’ye Tanık Olmak’, ‘Din, Toplum ve Siyasal Sistem’ ile ‘Siyasetin Sosyolojisi-Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar’ adlı kitapları yazdı.

“Din, Toplum ve Siyasal Sistem” kitabında Türkiye’de din ve siyaset arasındaki karşılıklı etkileşimi, gerilimleri ve arayışları inceledi.

‘HAKKIYLA İLMİNDEN İSTİFADE EDEMEDİK’

Prof. Dr. Nur Vergin önceki gün İstanbul’daki evinde ölü bulundu. Vergin’in uzun yıllar görev yaptığı İstanbul Üniversitesi, Vergin’in ölümüyle ilgili bir başsağlığı mesajı yayınladı. Üniversitenin Twitter hesabından, “Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Vergin hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz” paylaşımı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başsağlığı mesajında “Bu toprakların önemli değerlerinden birini, Prof. Dr. Nur Vergin Hocamızı kaybettik. İlim ve fazilet sahibi bir insandı. Hakkıyla ilminden istifade edemedik. Eserlerinden yeni nesillerin istifade etmesi temennisiyle, hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter mesajında “Türkiye’nin saygın münevverlerinden, alanında birçok öğrenci yetiştiren ve fikir hayatımıza çok kıymetli katkılar sunan Prof. Dr. Nur Vergin hocamızın cenaze merasimine katıldık. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm öğrencilerine başsağlığı diliyorum” dedi.

KAPIYI ÇİLİNGİRE AÇTIRDILAR

İstanbul Etiler’de bir sitede yaşayan Prof. Dr. Nur Vergin’e pazartesi günü komşuları ulaşamayınca polise haber verildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Nur Vergin’in cesediyle karşılaştı. Evde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli bir bulguya rastlamadı. Vergin’in ölüm nedeni ‘normal ölüm’ şeklinde kayıtlara geçti.

FİKRET HAKAN: 7-8 DİLDE DÜŞÜNÜR





Prof. Dr. Nur Vergin gençliğinde oyuncu Fikret Hakan’la kısa bir birliktelik yaşadı. Ünlü oyuncu Fikret Hakan 1999 yılında verdiği bir röportajda Nur Vergin için şu sözleri söylemişti: “Bugün saygıyla andığım ender insanlardan biri Nur Vergin. 1964-65’te beraberdik. Babası büyükelçi olduğu için Paris’te okuyordu. Sosyoloji galiba. Tatilde İstanbul’a geldiğinde bir gece kulübünde tanışmıştık. Çok güzel, çok iyi bir insandı 7-8 dilde düşünür.”

Ayrıca bu ilişkiyi onaylamayan Nur Vergin’in annesinin evliliği engellemek için kızını Paris’e kaçırdığı iddiası o dönem medyaya yansımıştı.